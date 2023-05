Sony presenta la barra de sonido perfecta para tu salón: con Dolby Atmos y muy compacta

El fabricante japonés es uno de los principales actores dentro del sector del sonido, gracias a un catálogo de productos que ha posicionado a Sony como uno de los fabricantes de mayor renombre. Y ahora, acaban de ampliar su línea de barras de sonido con un modelo Dolby Atmos de tamaño compacto perfecto para tu salón.

Hablamos de la Sony HT-S2000, una barra de sonido Dolby Atmos y que, aunque ha sido diseñada para espacios reducidos, permite conectar altavoces satelitales y un subwoofer para conseguir un paisaje sonoro más inmersivo.

Nueva barra de sonido Sony HT-S2000, con Dolby Atmos y tamaño comedido

Como no podía ser de otra manera, Sony HT-S2000 es una barra de sonido compatible con Dolby Atmos. Por si no conoces esta tecnología de sonido envolvente, es el futuro del sector.

A diferencia de los sistemas de sonido tradicionales que utilizan canales de audio estándar, Dolby Atmos utiliza un enfoque basado en objetos de sonido. En lugar de asignar diferentes sonidos a canales específicos, los objetos de sonido en Dolby Atmos son tratados como entidades individuales que se pueden colocar y mover en un espacio tridimensional. Esto permite una experiencia de sonido más inmersiva y realista, ya que los sonidos se pueden reproducir desde cualquier dirección, incluso desde arriba.

Además, la Sony HT-S2000 cuenta con tres altavoces X-Balanced situados a la izquierda, centro y derecha de la barra de sonido. Con ello, se consigue que el sonido se reparta mejor por la estancia.

Con un total de 250W de potencia, más que suficiente para cualquier salón, la nueva barra de sonido Sony HT-S2000 cuenta con otras tecnologías de sonido tales como Dolby Digital, DTS:X, Dolby Dual Mono, LCPM 2ch, DTS y DTS:X.

Al contar con 3.1 canales no podría ofrecer Dolby Atmos, pero Sony usa sus tecnologías S-Force PRO Front Surround , Vertical Surround Engine, DTS Virtual: X, Stereo to Surround Upmixer para conseguir un paisaje sonoro envolvente que no te decepcionará.

Una barra de sonido que cuenta con diferentes modos, especialmente destacable el Modo Nocturno para que puedas ver películas y series sin molestar a nadie, y cuenta con HDMI eARC, óptica, un puerto USB y Bluetooth 5.0.

Precio y fecha de lanzamiento de la Sony HT-S2000

Respecto al precio y fecha de lanzamiento de esta barra de sonido Dolby Atmos, la Sony HT-S2000 llegará a España en junio a un precio de 449 euros. Una cifra muy atractiva para un modelo que se va a posicionar como la mejor alternativa a la Sonos Beam.