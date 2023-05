No actualices el Apple Watch a la última versión: provoca problemas en la pantalla

Te puede gustar más o menos la compañía de la manzana mordida, pero nadie puede negar que el Apple Watch es uno de los mejores smartwatches del mercado, por no decir al mejor. Al punto de que es el reloj inteligente más vendido, y eso que no es compatible con Android.

Un equipo que presume de un diseño sencillamente exquisito, además de unas características técnicas fuera de toda duda, especialmente en las versiones más vitaminadas del Apple Watch. Aunque, si eres el propietario de este reloj inteligente de Apple, mejor que no lo actualices.

Principalmente porque los compañeros de Macrumors se han hecho eco de una serie de quejas que están incendiando los foros de soporte de Apple y de Reddit. ¿La razón? La pantalla del Apple Watch adopta un tono verdoso tras actualizarse a watchOS 9.5.

No actualices tu Apple Watch a watchOS 9.5

De esta manera, tras actualizar el Apple Watch a la última versión del sistema operativo, correspondiente a watchOS 9.5, algunos modelos han empezado adquirir una poco agradable tonalidad verdosa cuando accedes a determinadas opciones de su interfaz.

Por lo que parece, da igual la versión del Apple Watch, si tu reloj es compatible y actualizas a watchOS 9.5, mucho nos tememos que tendrás problemas al acceder a determinados elementos. Aunque parece que sufre menos el Apple Watch Series 8 que modelos anteriores, ya que la mancha verdosa es más notable en este último caso. Según la mayoría de los informes, menos modelos de Apple Watch SE y Apple Watch Ultra se ven afectados por el problema.

Incluso algunos usuarios han pensado que era parte de la nueva interfaz de usuario, pero viendo lo antiestético que es, todo apunta a que es un problema de la actualización. No está del todo claro qué está pasando, pero según los informes de los usuarios, el tinte extraño ha estado apareciendo desde la actualización de watchOS 9.5 de la semana pasada, lo que deja claro quién tiene la culpa.

Decir que en algunos casos se ha solucionando reiniciando el reloj inteligente, pero en otros casos se ha mantenido. De momento, y como viene siendo habitual, Apple no ha dado ningún tipo de respuesta a este problema, pero estamos seguros de que ya está trabajando en una actualización para solucionar este problema de la pantalla del Apple Watch tras actualizar a watchOS 9.5. De momento, no actualices tu smartwatch y, si ya lo has hecho, ten paciencia hasta que arreglen el fallo.