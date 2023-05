Estrenos de la semana del 22 de mayo de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Movistar Plus+

Nueva semana y, por lo tanto, también se conocen los estrenos que tiene previsto ofrecer las diferentes plataformas de vídeo en streaming que existen en nuestro país. Te vamos a mostrar las opciones más llamativas que puedes disfrutar en el caso de que tengas una cuenta que te permite acceder a los contenidos desde el 22 hasta el 28 de mayo. Seguro que encuentras algo que te llama la atención.

Una de las series que creemos que debes darle una oportunidad, ya que apunta a ser realmente divertida, es Fubar. Esta creación se estrena en Netflix 25 de mayo en Netflix y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger. La historia se basa en un veterano agente de la CIA que está cerca de retirarse y, para su sorpresa, en una de sus últimas misiones coincide con un nuevo compañero que resulta ser su hija. Mucha acción, buenos ratos para una creación que seguro que resulta un excelente entretenimiento para toda la familia.

Si hay una película que es llamativa esta semana, esta es La ballena, que aterriza en Movistar Plus+ el 26 de mayo. En esta creación, Brendan Fraser, ganador de dos Oscar, interpreta a Charlie, un hombre que lucha contra el sobrepeso y no se siente satisfecho con su vida, en la cual siente que no tiene control alguno. El protagonista es profesor de inglés y su única compañía es su obesidad severa. Una interpretación excelente que se acompaña a de un guión que es mejor de lo que se puede pensar.

El resto de los estrenos que llegan en la semana del 22 de mayo

A continuación, te mostramos todo lo que es más interesante en cada una de las plataformas que ahora mismo están disponibles en nuestro país. Y, lo cierto, es que vas a encontrar opciones de lo más llamativas entre las películas y series que llegan como estreno en la penúltima semana del mes de mayo.

Netflix

Gente sirena: estreno de la primera temporada el 23 de mayo

Día de la madre: estreno el 24 de mayo

Muchas más hormigas entre las piernas: estreno el 24 de mayo

Rabo de Peixe: estreno de la primera temporada el 26 de mayo

Sangre y oro: estreno el 28 de mayo

HBO Max

German Genius: estreno de la primera temporada el 23 de mayo

No me gusta conducir: estreno de la primera temporada el 26 de mayo

Prime Video

Fenómeno Twin Melody: estreno el 26 de mayo

Paranoia Agent: estreno de primera temporada el 26 de mayo

Disney+

Chino Americano, la serie: estreno de la primera temporada el 24 de mayo

Las Kardashians: estreno de la tercera temporada el 25 de mayo

Movistar Plus+