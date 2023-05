Telly, el televisor gratis a cambio de publicidad, consigue más de 100.000 reservas en tiempo récord

Seguramente el nombre de Ilya Pozin no te suene de nada, pero si te decimos que es el cofundador de Pluto TV, la cosa cambia. Hablamos de la plataforma AVOD que te permite ver todo tipo de canales gratis a cambio de anuncios.

Hace unas semanas, Ilya Pozin anunció Telly, un televisor 4K de 55 pulgadas que es totalmente gratuito a cambio de publicidad. Para ello, cuenta con un sistema de doble pantalla: un panel principal 4K de 55 pulgadas, y una segunda pantalla debajo que hace las veces de sponsor.

La idea no es mala en absoluto: te regalan la tele 4K a cambio de ver publicidad. Una evolución del modelo de negocio de Pluto TV. ¿El problema? que esconde una cámara web y un micrófono para saber absolutamente todo lo que haces. Aunque parece que a los más de 100.000 usuarios que han reservado este televisor Telly les ha dado bastante igual su privacidad.

Telly supera las expectativas, pese a la invasión de la privacidad

Sí, en las propias condiciones de la adquisición de este equipo de forma totalmente gratuita, dejan claro que hay una cámara y micrófono para grabar la actividad del usuario mientras visualiza contenidos. Si no quieres que estos elementos registren tu actividad, debes pagar los 550 dólares que cuesta esta Smart TV 4K con publicidad.

Viendo que más de 100.000 se han inscrito en las primeras 36 horas, según la empresa, está claro que les ha dado igual. Nadie puede negar que, a nivel de privacidad, Telly es totalmente invasivo, pero que sea un modelo 4K de calidad, con pantalla de 55 pulgadas y, lo más importante, totalmente gratis, ha ayudado al aluvión de solicitudes recibidas, como indican desde FlatPanelsHD.

"El interés en Telly ha superado incluso nuestras expectativas más optimistas", dijo el CEO y fundador de Telly, Ilya Pozin. "En nuestras primeras 36 horas, más de 100 000 personas se registraron para la mejor actualización de televisión gratuita para la sala de estar, sin gastar un solo dólar en marketing, ¡y apenas estamos comenzando! Promediamos casi una suscripción por segundo, lo que muestra cuánto entusiasmo hay tanto por el innovador diseño de TV de doble pantalla como por el nuevo modelo comercial con publicidad que Telly está introduciendo en el mercado".

El objetivo es alcanar las 500.000 unidades gratis en 2023 y alcanzar los varios millones en 2024. Vamos, que más pronto que tarde van a desembarcar en otros mercados, incluida Europa. Según datos de Telly, sobretodo son jóvenes los que han apostado por estos equipos. Un target perfecto para anunciantes.

"Dos tercios de los que se suscriben a un Telly son hogares de la Generación Z y Millennial que viven sus vidas en múltiples pantallas hoy y están ansiosos por tener un televisor en la sala de estar que coincida con su estilo de vida", dijo Pozin .

Como te hemos dicho, la idea no es para nada mala, pero el apartado de la cámara ya es un poco más serio. Desde Telly dicen que la cámara no graba, y solo se usa el sensor de movimiento para detectar cuando hay alguien en la habitación.

"No graba, no transmite, no (usa) el reconocimiento facial", dijo el cofundador de Pluto y CEO de Telly, Ilya Pozin. Aún así, la polémica está servida. Si llega Telly a España, ¿aceptarás un televisor 4K de 55 pulgadas gratis a cambio de publicidad y una cámara "que no graba?