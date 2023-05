Esta app me evita la mayoría de llamadas de spam y es totalmente gratuita

Hace tiempo mi número de teléfono móvil quedó vulnerado. No sé si fue por una de las muchas fugas de seguridad de redes sociales y otros servicios, pero la cosa es que, de un día para otro comencé a recibir llamadas de spam.

Principalmente provienen de Reino Unido e Italia, aunque también hay números españoles. Y no paran de ofrecerme la posibilidad de invertir en criptomonedas. No huele nada bien, además de que conozco otras estafas de criptodivisas relacionadas, por lo que sé que hay que tener cuidado.

Aunque lo cierto es que es bastante molesto que te estén llamando constantemente. Más, cuando por motivos de trabajo sueles recibir llamadas de números desconocidos. Así que busqué una app para solucionar los problemas de las llamadas de spam. Y aquíu es donde entra Pepeescudo, una app gratuita que me está ayudando mucho en ello.

Así es Pepeescudo, la app perfecta para evitar spam telefónico

Personalmente soy cliente de este operador de fibra y móvil, pero cualquier usuario puede instalar Pepeescudo en su teléfono, ya que la app está disponible de forma totalmente gratuita tanto para Android como para IOS.

Para empezar, esta herramienta no cuenta con publicidad, más allá de una pequeña cabecera con tarifas de la compañía, por lo que sencillamente funciona como una app para evitar las llamadas de spam. Además, y como te hemos indicado, esta aplicación no tiene coste alguno y se puede usar aunque no seas cliente de Pepephone.

Su funcionamiento no tiene mayor misterio, ya que tan solo tendrás que instalarla en tu teléfono, darle los permisos correspondientes para que bloquee todas las llamadas sospechosas y poco más.

En el momento en el que recibas una llamada sospechosa, esta app es capaz de identificar si no hay peligro, si es una empresa de telemarketing, spam o incluso un fraude.

Con Pepescudo podrás bloquear números de teléfono no deseados, además de reportarlos. Y esto es muy importante, ya que entre toda la comunidad se está creando un enorme listado de números sospechosos para proteger al usuario ante llamadas de spam o el acoso y derribo de determinados servicios.

Lo cierto es que llevo usándola unos meses y estoy bastante contento con su funcionamiento, ya que también me ayuda a identificar otro tipo de llamadas. Así que, teniendo en cuenta que es totalmente gratuita y que no hace falta ser cliente de la compañía, te recomiendo probarla. si te interesa, te dejo el enlace de la app: