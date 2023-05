Una tele gratis a cambio de publicidad, la propuesta del fundador de Pluto TV

Cuando un producto es gratis, es que el producto eres tú. Un lema en el marketing y que es una realidad. Sin ir más lejos, todos los servicios de Google que son gratis realmente lo que hacen es recopilar nuestra información, principalmente con fines publicitarios.

Y el fundador de Pluto TV ha tenido una idea genial: regalarnos un televisor a cambio de ver publicidad en una segunda pantalla. Ojo, que la idea de cofundador de Pluto TV, Ilya Pozin, no es mala en absoluto.

Principalmente porque fabricantes como LG y Samsung incorporan publicidad en el sistema operativo, y Vizio ha reconocido que gana más dinero por la publicidad que por la venta de televisores. Así que, ¿por qué no regalarlos?

Telly, el televisor gratis con dos pantallas a cambio de publicidad

Así que Ilya Pozin ha tenido una idea genial: regalar televisores que incorporan una segunda pantalla, como un espónsor publicitario, y que servirá para mostar anuncios. Y la verdad es que las imágenes de prensa que ha compartido, y que recogen desde The Verge, pintan muy bien. Aunque hay un lado que no te gustará nada.

Un equipo capaz de funcionar como televisor y que incorpora una barra de sonido. Además de mostrar anuncios, también es capaz de mostrar una variedad de widgets, que incluyen resultados deportivos, un teletipo de noticias, el clima y precios de acciones para que no te falte información.

Además, algunos anuncios aparecerán solo en la segunda pantalla, mientras que otros utilizarán ambas pantallas para ofrecer una publicidad diferente a la habitual y que, con total seguridad, va a revolucionar por completo el sector.

“Cuando cofundé Pluto TV, creamos un modelo completamente nuevo que ofrecía contenido de TV increíble a los espectadores de forma gratuita”, dice Pozin en un comunicado. “Ahora, con Telly, también ofrecemos la televisión real de forma gratuita”.

Cabe destacar que estos anuncios no pausarán cualquier contenido que estés viendo en la pantalla, pero sí aparecerán en la segunda pantalla, aunque los anuncios pueden utilizar ambas pantallas cuando no está usando el televisor. “Cuando la pantalla de cine (pantalla superior) no está en uso, la unidad publicitaria podría cobrar vida de una manera divertida conectando ambos”, dice Lawrence. "Hay literalmente cientos de cosas en las que estamos pensando para crear la experiencia publicitaria más atractiva que jamás haya existido".

Incluso están valorando lanzar un sistema de recompensas por ver anuncios a través de una tarjeta de regalo para servicios como Netflix o Starbucks

¿Qué características tiene la pantalla principal? Hablamos de un panel de 55 pulgadas con resolución 4K y soporte HDR. Además, contará con su propio sistema operativo TellyOS, además de un dongle gratuito con Android TV.

No es oro todo lo que reluce



Telly también incorpora 40 juegos diferentes y acceso directo a aplicaciones como Spotify, pero sigue siendo más limitado que Android. ¿El motivo? su propia interfaz es la que trabaja con anuncios y demás, mientras que conectaremos este dongle para disfrutar de sus funciones de televisor inteligente.

¿La parte menos atractiva? Viene equipado con una cámara y micrófono. Y como han visto desde The Verge , en las políticas de Telly dejan claro que "puede recopilar información sobre el contenido de audio y video que ve, los canales que ve y la duración de sus sesiones de visualización", junto con información sobre "Eso incluye todo lo que hagas incluyendo "presencia física de usted y cualquier otra persona que use el televisor en un momento dado".

Si te da igual esta clara invasión a la privacidad, el televisor te saldrá totalmente gratis. En cambio, si no quieres compartir tus datos de visualización y actividad, deberás pagar el precio que tiene de 500 dólares.

De momento, este servicio llegará a Estados Unidos en verano y se ofrecerá una primera tirada de 500.000 unidades. El próximo paso debería ser el desembarco en Europa…