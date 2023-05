Convierte tu iPhone en un mando a distancia para el Apple TV

Si bien es cierto que algunas soluciones del fabricante de la manzana mordida tienen un precio desproporcionado, su aclamado reproductor multimedia sorprende por ofrecer un precio muy atractivo. Sencillamente porque el Apple TV 4K es un portento como equipo.

Y si tienes un Apple TV, independientemente del modelo que tengas, que sepas que vas a poder utilizar un iPhone para controlar este equipo de la forma más cómoda.

Usar el iPhone como mando del Apple TV es muy fácil

Como te decíamos, el Apple TV 4K, especialmente el modelo que ha presentado a principios de este año, es uno de los mejores reproductores multimedia que hay en el mercado.

Al punto de que, el único rival capaz de plantar cara a este completo reproductor multimedia de Apple, es el Nvidia Shield TV Pro, una bestia que destila potencia por cada uno de sus poros y que sencillamente no tiene rival en el sector.

Como te hemos dicho el Apple TV ofrece una experiencia de usuario fuera de toda duda, con potencia más que suficiente para poder mover todo el sistema con soltura, un gran abanico de posibilidades para que puedas instalar todo tipo de aplicaciones, y donde no te faltarán los servicios de streaming más conocidos tales como Netflix Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Disney Plus, HBO Max o SkyShowtime entre otros.

Por no hablar de su soporte para Dolby Vision y Dolby Atmos con el que garantizar la mejor experiencia de imagen y de sonido. Lo mejor de todo es que vas a poder utilizar tu teléfono como mando a distancia del Apple TV.

Algo perfecto para esas situaciones en las que no encuentras el mando a distancia en el peor momento, así que solo necesitas seguir los pasos que te vamos a indicar más adelante para ahorrarte más de un innecesario dolor de cabeza.

El proceso es sumamente sencillo y no te llevará más de unos minutos hacerlo, por lo que no dudes en seguir este tutorial para saber cómo utilizar un iPhone como manda a distancia del Apple TV.

Abre el Centro de control en tuiPhone o iPad deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

Busca el icono de Apple TV Remote

Ya has acabado.

En el caso de que no te aparezca esta opción, es porque tienes un iPhone un poco más antiguo. Para ello, sigue estos pasos.