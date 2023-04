Las gafas de realidad aumentada de Apple sorprenderán por su batería, ¿por qué?

Los detalles respecto a las gafas de realidad aumentada (AR) que prepara Apple se van conociendo uno tras otro a la espera que la firma de Cupertino decida hacerlas oficiales. Ahora se ha conocido un detalle de lo más interesante que tiene que ver con la autonomía que ofrece el accesorio. Y, lo cierto, es que son buenas noticias.

No son pocos los que creen que será en el próximo evento para desarrolladores WWDC que tiene programado Apple para este año (en el mes de junio) cuando se dejen ver por primera vez en lo que tiene que ver con el diseño. Eso sí, no será un anuncio completo, ya que todo hace pensar que a la compañía todavía le falta un poco para tener perfectamente terminado el desarrollo de este producto. Pero, de esta forma, haría muy felices a los fans de la firma… que no son pocos, todo hay que decirlo.

Las nuevas noticias de las gafas de Apple

En el último boletín de noticias de Mark Gurman se detalla que puede existir una interesante sorpresa en el paquete de batería y el cargador que será parte del accesorio del que estamos hablando. Sorprendentemente, se indica que el conjunto será tan grande como un iPhone actual, pero un poco más grueso. Se dice, además, que se parecerá bastante al MagSafe Battery Pack que existe para los teléfonos de Apple y que se anunció por primera vez en 2021.

Apple

Otras de las cosas que están bastante claras es que el puerto de carga será USB tipo C, lo que convertiría a este producto de Apple en uno más que cumple con las exigencias de la Unión Europea en este mercado (lo que querría decir que los rumores de un lanzamiento exclusivo en EEUU, parece que se quedan en nada). Aparte, el cable en cuestión con una terminación redonda patentada por la compañía (posiblemente con tecnología magnética).

Lo interesante es que el conector es que será giratorio, para de esta forma los usuarios puedan colocarlos en las gafas mediante un sistema parecido a la rosca tradicional. Así, se aseguraría que no habría problemas al utilizar las gafas conectadas a la corriente.

Aplicaciones, habrá muchas desde el principio

Según la fuente de la información, se espera que el auricular ejecute todas las aplicaciones existentes de iPad que utilizan realidad mixta, así como hasta cientos de apps de terceros -sin que, para ello, los desarrolladores tengan que rehacer sus trabajos-. Y, todo esto, para un producto que se cree que costará inicialmente unos tres mil dólares, por lo que no estará al alcance de todos los bolsillos.