Cuatrecasas nombra ocho nuevos socios en su junta general extraordinaria de socios

Cuatrecasas ha aprobado en su junta general extraordinaria de socios, celebrada hoy en Lisboa, la promoción y nombramiento como nuevos socios de los abogados de la firma. De esta forma, el despacho ha ascendido a Daniel Coloma Serna, en el área de financiero y tributario; Idoya Fer-nández Elorza, directora del área de conocimiento e innovación; Roger Freixes Portes, en el área de corporate; Emilio Martínez Poyatos, chief operating officer (COO); Lucía Montes Saralegui, en el área de arbitraje internacional; Joana Mota Agostinho, en propiedad intelectual, tecnologías y medios digitales; Elisabeth de Nadal Clanchet, en empresa y derechos humanos; y Gonzalo Palacio de Ugarte, en laboral.

Daniel Coloma Serna es especialista en asesoramiento fiscal en los sectores hotelero, de turismo y ocio e inmobiliario y, más en concreto, en operaciones de compra y venta de negocios, asesora a grandes grupos familiares y turoperadores internacionales, incluyendo reestructuraciones corporativas y fiscalidad internacional. Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, también es colaborador y ponente habitual en conferencias.

Idoya Fernández Elorza lidera un equipo multidisciplinar de abogados, académicos y técnicos dedicados a la I+D+i y cuyos objetivos son: garantizar un asesoramiento jurídico de la máxima calidad; gestionar el conocimiento colectivo con eficiencia; y promover la innovación, digitalización y los servicios de valor añadido para nuestros clientes. Miembro del Consejo de Administración; además, es abogada experta en operaciones de M&A, imparte clases de derecho de sociedades en diversas universidades y es ponente habitual en cursos y formaciones.

Roger Freixes Portes es especialista en operaciones de M&A tanto nacionales como internacionales, inversiones, reestructuraciones de grupos empresariales, joint ventures y opera-ciones de mercado de capitales, incluyendo salidas a bolsa, ofertas públicas de adquisición, suscripción o venta de valores. Asesora en materias de gobierno corporativo a sociedades cotizadas y no cotizadas. Es profesor universitario y autor de numerosos artículos doctrinales en materia de mercado de valores.

Emilio Martínez Poyatos es graduado en derecho y PDD por el IESE (Universidad de Navarra), cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el sector jurídico, especialmente en el ámbito del management y de la planificación estratégica y financiera. El nuevo socio es ponente habitual en foros, miembro fundador de la Asociación Inkietos, Propensos al Cambio, de la que es presidente, y codirector del Legal Management Forum.

Lucía Montes Saralegui es especialista en arbitraje comercial internacional, particularmente en los sectores de la construcción, infraestructuras y energía, así como en procedimientos judicia-les de apoyo y control del arbitraje. Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes en grandes proyectos internacionales, especialmente en Latinoamérica y Oriente Medio. La abogada es miembro del Comité Científico del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y del Comité Asesor de la Sección de Derecho de la Construcción e Ingeniería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Forma parte del Comité Pro Bono de Cuatrecasas.

Joana Mota Agostinho es experta en asesoramiento en las áreas de nuevas tecnologías, privacidad y ciberseguridad, en la realización de auditorías a los sistemas de gestión de la priva-cidad y ciberseguridad de empresas, en la definición de estrategias de compliance y medidas de mitigación, y en servicios de privacy as a service, en particular servicios de apoyo privacy by design y de respuesta a situaciones de brecha de seguridad. Miembro del Colegio de Abogados de Portugal, también ha asesorado en proyectos de transformación digital y en la vertiente regulatoria y contractual del desarrollo de operaciones en los sectores más destacados.

Elisabeth de Nadal Clanchet es directora de la unidad ESG de Cuatrecasas y responsable de la práctica de Empresa y Derechos Humanos, cuenta con una amplia experiencia en la identificación del riesgo de impactos negativos en derechos humanos, así como en el diseño e implementación sistemas de prevención, gestión y reparación de daños, tanto en operaciones como en sus cadenas de suministro y transacciones, y la representación en disputas y litigios. Experta en litigación internacional (fue socia en el área hasta 2013), aúna su bagaje profesional en el derecho de empresa, ESG y derechos humanos para integrar en nuestras prácticas jurídicas las responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos, medioambiente y cambio climático.

Gonzalo Palacio de Ugarte es especialista en negociación colectiva e interlocución con la representación legal de los trabajadores, en procedimientos de reestructuración y flexibilidad y en procesos judiciales y administrativos complejos en materia laboral y de seguridad social. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de todo tipo de políticas y protocolos laborales. Es profesor universitario y ponente habitual en seminarios de su especialidad.