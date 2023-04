Estrenos de la semana del 17 de abril de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Movistar Plus+

Te vamos a mostrar los estrenos que van a ser parte de las plataformas de vídeo en streaming más importantes que hay en España. Todos ellos se producen en la semana que comienza el día 17 de abril, y vas a encontrar tanto películas como series que harán que pases estupendamente el tiempo que estás en casa delante del televisor.

La segunda temporada de Bienvenidos a Edén la vas a poder ver en Netflix desde el día 21 de abril, y todo apunta que habrá un avance en toda la trama de esta serie que tiene una buena cantidad de seguidores. Los retenidos en la isla comenzarán a intentar acabar con la situación. Pero, esto, no hace que pare la maquinaria de los que controlan todo en dicho lugar. Una vuelta de tuerca en lo que se pudo ver en la primera entrega y que, en principio, debe ser tan llamativa, extravagante y tensa.

En Movistar Plus+ aterriza una película de superhéroes que puede ser del gusto de muchos: The Batman. Protagonizada por Robert Pattison, que parece que volverá como protagonista en una secuela, el carácter de Bruce Wayne en esta adaptación de los cómics de DC es algo diferente y particular, algo que hace que a muchos les encante y, a otros, no tanto. No le falta la compañía de Catwoman, lo que siempre es un plus, y los enemigos en forma de asesino y policía corrupta no faltan. Se añade a los estrenos de la plataforma el 21 de abril.

Más estrenos en para la semana del 17 de abril

Este es el listado de las opciones más llamativas que debes tener en cuenta en esta semana que comienza y donde encontrarás tanto series de buena calidad (algunas son hasta clásicos) como películas que te harán pasar un buen rato.

Netflix

Cómo amasar una fortuna: estreno de la primera temporada el 18 de abril

El imperio de los chimpancés: estreno de la primera temporada el 19 de abril

Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre: estreno el 19 de abril

Pálpito: estreno de la segunda temporada el 19 de abril

La diplomática: estreno de la primera temporada el 20 de abril

Ada, magnífica científica: estreno de la primera temporada el 22 de abril

Tenet: estreno el 23 de abril

Prime Video

Hasta los huesos: estreno el 20 de abril

Inseparables: estreno de la primera temporada el 21 de abril

HBO Max

Barry: estreno de la cuarta temporada el 17 de abril

Para. Reinas de la calle: estreno de la segunda temporada el 17 de abril

Una ola de treinta metros: estreno de la segunda temporada el 17 de abril

Disney+

Un chapuzas en casa: estreno de todas las temporadas el 19 de abril

Cómo conocí a tu padre: estreno de la segunda temporada el 19 de abril

Movistar Plus+