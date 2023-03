Primeros datos del tablet Samsung Galaxy Tab S9 Ultra... que se preparen los iPad Pro

Se avecinan momentos importantes en el mercado de los tablets, ya que algunas compañías van a entrar de lleno en él y, además, los que ya estaban presentes mantienen su apuesta. Entre estos últimos está Samsung, que ya tiene preparados nuevos modelos para ser presentados en verano como muy tarde con los nuevos teléfonos con pantalla plegable. Así, se han conocido algunos de los detalles que ofrecerá el Galaxy Tab S9 Ultra, que será el modelo más potente de la firma.

De este modelo, que tiene como objetivo competir con los iPad Pro de Apple (dominador del segmento de los tablets por el momento), lo que no es una tarea sencilla. La firma coreana, como siempre, no escatimará de nuevo para poner en aprietos a lo mejor que tiene ahora mismo a la venta la firma de la manzana mordida. Eso sí, parece que en lo que tiene que ver con la pantalla no habrá grandes novedades, ya que se mantendrán las 14,6 pulgadas con alta resolución (siendo lo más llamativo el salto a los 144Hz y un aumento del brillo máximo).

Lo que se ha conocido que tendrá el tablet de Samsung

Para empezar, el procesador tendrá el correspondiente salto evolutivo que siempre existe en las nuevas generaciones de todos los tablets. En este caso se mantiene la apuesta por productos de Qualcomm, y se integrará por ello nada menos que un Snapdragon 8+ Gen 2. Es decir, lo mejor que se puede encontrar en el mercado. Por lo tanto, de potencia no se tendrán problemas, ya que la RAM será de un mínimo de 12GB. Vamos, toda una bestia.

Samsung

Por otro lado, también se ha conocido el amperaje que tendrá la batería. Este será de 10.880mAh, un incremento importante respecto a la generación anterior y, en consecuencia, lo normal es que se mejore de forma significativa la autonomía (ya que el hardware también será menos existente en el apartado energético). Además, todo apunta que los procesos de recarga que se realizará utilizando el puerto USB tipo C, podrán ser de una potencia de hasta 65W, por lo que serán de lo más útiles.

A esto habrá que sumarle a este Samsung Galaxy una conectividad en la que no faltará WiFi 6E y almacenamiento que llegará hasta 1TB de capacidad máxima. Por lo tanto, hablamos de un tablet de capacidad muy alta que no tendrá que envidiar nada a cualquier modelo del mercado, por muy de Apple que sea.

Con la última versión de Android

Esto es completamente seguro, ya que de inicio el equipo apunta a que podría llegar con Android 14, algo que si ocurre será un detalle excelente porque podría ser el primero del mercado en ofrecerlo -dejando a un lado los equipos de Google-. En lo que tiene que ver con la puesta a la venta del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, lo normal es que esta se sitúe entre septiembre u octubre de este 2023.