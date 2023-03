Así es un móvil para empresas

Por entonces que fuera seguro ya era suficiente. En este campo Blackberry se hizo con la práctica totalidad de la cuota de mercado, con unos teléfonos móviles que no solo eran seguros, sino que además se caracterizaban por un amplio teclado físico y unas pantallas de gran tamaño, así como de un sistema de mensajería donde la seguridad era lo más importante.

Pero Blackberry ya es historia, y aunque ha seguido adelante con sus propio sistema operativo y herramientas de seguridad, definitivamente ha tenido que echarse a un lado. De ahí que algunos de los principales fabricantes de móviles del planeta hayan tomado posiciones para poder ser la elección preferente cuando se trata de equipar a la empresa de smartphones.

La importancia de un ecosistema seguro

No puede haber seguridad en un smartphone sin un software seguro y un hardware que lo acompañe a la hora de proteger los documentos más importantes de la empresa o relacionados con nuestra profesión. Y ahí es donde el ecosistema se convierte en la muralla que evita que los datos de la empresa puedan quedar expuestos. ThinkShield es el ecosistema creado por Lenovo para la empresa, y que tiene su piedra angular en la seguridad de los datos que se almacenan o se envían desde el dispositivo. Tiene su origen en los ordenadores portátiles ThinkPad, herederos a su vez de otra leyenda de la empresa, como los portátiles de IBM.

Motorola

Estamos hablando de muchas décadas de seguridad empresarial a través de dispositivos más tradicionales, como el ordenador de sobremesa, pero que ahora da el salto también a los smartphones. Y lo hace con el ThinkPhone, un teléfono que cuenta con toda esa protección que han ofrecido estos dispositivos durante años, y que sin duda puede ocupar el hueco dejado por Blackberry en el plano empresarial. Con ThinkShield dentro del ThinkPhone los usuarios empresariales pueden disfrutar de una protección que va desde que el teléfono arranca hasta el punto que este se apaga y permanece inactivo, con una protección total.

El ecosistema ThinkShield Lenovo

Por eso ahora las empresas que buscan seguridad en sus dispositivos optan sobre todo por los ecosistemas de grandes fabricantes, que garantizan un aislamiento de sus datos respecto de las garras de los hackers, que siempre están al acecho para extorsionarnos con el robo de algún tipo de información sensible. O que simplemente intentan acceder a ciertas partes del sistema introduciendo un malware que luego se expande por el teléfono sin que nos demos cuenta. Sistemas como ThinkShield de Lenovo o Knox de Samsung son sin duda las soluciones de seguridad empresarial más importantes del momento.

ThinkPhone, una auténtica fortaleza de la mano de Lenovo

Este teléfono cuenta con muchas características que a nivel de seguridad lo hacen único. Ya que tanto el software como el hardware de este han sido diseñados para que el teléfono sea una auténtica jaula para el software ilegítimo. Como sabéis, un hacker deposita en nuestro móvil un malware para que este se vaya expandiendo poco a poco en segundo plano sin que nos demos cuenta, y eso en el entorno empresarial puede tener como consecuencia que los datos más sensibles de esta queden expuestos.

El ThinkPhone en acción Motorola

Lo que hace ThinkShield integrado en el ThinkPhone es convertir el teléfono en una auténtica jaula. Que primero detecta el software malicioso y que después lo aísla en un lugar seguro del sistema de forma completamente incomunicada. De tal manera que este software no tenga posibilidad de interactuar con parte alguna del teléfono, ya sea de hardware o de software. Esto evita la propagación de este y mantiene seguro el sistema operativo. Pero hay mucho más en este teléfono.

El ThinkPhone sirve como extensión del escritorio de tu portátil

Ya que tenemos también algunas características muy interesantes, como la protección del arranque del teléfono, esto quiere decir que también se aísla todo software que pueda ejecutarse en la fase de encendido del teléfono, y por tanto se minimizan los riesgos relacionados con esta parte crítica del sistema operativo. Luego tenemos otras características que refuerzan la seguridad, como por ejemplo Moto KeySafe, que permite aislar el propio PIN del teléfono y así evitar que se pueda acceder fácilmente al dispositivo, mostrando aleatoriamente los dígitos en la pantalla.

Tenemos una capa de software que se mueve por detrás del sistema operativo, y que está especializada en analizar el arranque del terminal, así como cada una de las apps que se ejecutan, y comprueba que no hay alteración alguna en el funcionamiento que pueda inducir a que algo no controlado pueda estar pasando, y que sea obra de alguna mano externa. El propio hardware del ThinkPhone es una barrera contra el software malicioso, controlando la seguridad de los datos que entran desde los puertos físicos del teléfono, como los USB, o analizando las propias librerías o distintos archivos asociados al buen funcionamiento del hardware del teléfono.

Por tanto los datos de la empresa están protegidos a todos los niveles, de software, de hardware, desde que se enciende y hasta que se apaga el teléfono. Este teléfono también es capaz de detectar redes Wifi peligrosas, de crear carpetas seguras donde guardar los documentos más sensibles o convertir la interfaz del teléfono en una extensión de tu ordenador portátil de empresa.

Knox, la protección de Samsung frente a las ciberamenazas

ThinkShield no es la única plataforma que ofrece seguridad a empresas cuando hablamos de smartphones. Porque desde hace ya muchos años Samsung cuenta con un ecosistema de seguridad que no solo está disponible en los móviles de empresas, sino también en la gran mayoría de móviles que vende al por menor a clientes finales. Se llama Knox, y también es un compendio de soluciones de software y hardware que nos permiten proteger los documentos de la empresa con total garantía.

Un móvil Samsung con Knox

Para la empresa existe Knox Suite, una solución que a diferencia del ThinkPhone no se limita a un solo modelo de smartphones, sino que son una amplia gama de modelos los que cuentan con esta protección. Knox ofrece en los móviles Samsung tecnologías como DualDAR y SDP que han sido concebidas exclusivamente para proteger los datos confidenciales de los empleados de la empresa. Es una tecnología que tiene un nivel de protección gubernamental y que también enjaula los datos sensibles de la empresa o la organización para que estén lejos de las ciberamenazas, evitando también que interactúen entre sí.

La tecnología Data-at-Rest ha sido diseñada para cifrar los datos sensibles dentro del teléfono cuando este se encuentra apagado. Después se descifran una vez que el terminal se ha encendido, de tal manera que los documentos son ilegibles para los hackers en todo momento. Lo mismo ocurre con las redes, que son vigiladas por Samsung gracias a Knox VPN, un software que crea un firewall en el terminal que impide intrusiones por parte de los hackers en los documentos empresariales. En definitiva, un ecosistema que al igual que ThinkShield, garantiza la máxima protección para los documentos e información sensible de la empresa a todos los niveles. Y todo esto es lo que necesita un móvil de empresa para aportar a estas la tranquilidad necesaria para no ver comprometidos sus datos, algo que no solo puede ser lesivo a nivel económico, sino también en el plano reputacional de la organización.