Estos serían los precios de locura que tendrían los primeros iPad con pantalla OLED

Una de las cosas que esperan desde hace tiempo los seguidores de Apple es la llegada de los iPad con pantalla OLED. Lo cierto es que la mejora en la calidad de imagen y las posibles funciones que se integrarían justifica esto, pero hay algo que es seguro que ocurrirá en los dispositivos en el momento que sean anunciados: no serán nada baratos. Y una información viene a confirmar esto.

Una de las cosas que parece más que seguro es cuáles son los tablets de la compañía de Cupertino que estrenarán este tipo de panel. Como no puede ser de otra forma, este privilegio recaerá en los Pro, que son los modelos más completos y diferenciales que ofrece la firma en el mercado. Y concretamente, se espera que sean dos los modelos que se lancen en un primer momento: los que tienen pantalla de 11 y 13 pulgadas. Esto haría que el guión se seguirá a la perfección, y generalmente Tim Cook no suele salirse de él si no es estrictamente necesario, algo que parece que no será el caso.

Unos precios que serán de un gran impacto… por elevados

Pues bien, según unos datos que han aparecido y que tiene en cuenta los precios que tiene los suministros en la actualidad, y los márgenes que suele aplicar la compañía de Cupertino, puede ser que los precios de venta de los primeros iPad con pantallas OLED sean de esos que hacen que más de uno se tenga que sentar del buen susto que se lleva…. Incluso tratándose de Apple que ya se sabe cómo se las gasta en lo que se paga por sus productos.

Pexels

El caso es que el modelo más barato, que será el de 11 pulgadas, tendrá un precio inicial de 1.500 dólares. Sí, has leído bien. Esa es la cantidad que habrá que pagar en EEUU (por lo que no es descartable que sea un poco más en España). Una locura… que se mantiene con el iPad Pro de 13 pulgadas con OLED: en este caso hablamos de 1.800$. Cantidades que son de locos y absolutamente prohibitivas -ya que hablamos de incrementos que rozan los ochocientos dólares-.

Llegada de los iPad Pro con OLED

Pues lo cierto es que todo apunta a que será en 2024 cuando tiene previsto Apple hacer esto, por lo que es posible que tengas tiempo para ahorrar… Sea como fuere, está claro que, si la firma norteamericana hace esto con los iPad, tendrá perfectamente estudiado el mercado -y, por lo tanto, lo que puede esperar de él. Pero, claro, para muchos ver las cantidades antes mencionadas es lo mismo que desear tener un helicóptero… pero ser algo que está fuera de sus posibilidades.