WhatsApp mejora sus llamadas para conseguir que nadie desconocido te moleste

Parece que la aplicación WhatsApp se está dando cuenta de uno de los problemas que tiene en sus llamadas, y que no afecta a otras aplicaciones similares. Pues bien, según se ha podido ver en la última versión de prueba para iOS, está cerca de solucionar (solo en parte) lo que ocurre y que no es precisamente algo menor.

Actualmente, cualquiera que vea o tenga tu número puede llamarte utilizando la aplicación WhatsApp. Sí, como lo lees. No hay ningún condicionante que impida hacer esto a los que utilizan la conocida aplicación de mensajería… Y, lo más preocupante, es que no puedes evitarlo, ya que no existe configuración alguna para ello. Pero, por suerte, la compañía propiedad de Meta se ha dado cuenta de su error y está comenzando a tomar cartas en el asunto.

Evitar las molestas llamadas de desconocidos… pero solo en parte

Tal y como se indica en la fuente de la información, se va a incluir en la Configuración de la aplicación una opción que, de activarla, permite que se silencien las llamadas que se hacen desde números desconocidos (que son aquellos que no se tiene incluidos en la lista de contactos). Un buen paso inicial, pero que, evidentemente, tiene que evolucionar debido a que no es precisamente perfecto.

WBetainfo

Esto lo decimos debido a que únicamente se evita que se emita el sonido que se tiene elegido para las llamadas en WhatsApp, por lo que en la pantalla verás el aviso correspondiente y, como no, la notificación también se activará. Por lo tanto, lo que se consigue es que no suene y, en consecuencia, la molestia sea la menor posible. Un buen paso inicial que se deben mejorar para evitar problemas de llamadas no deseadas -incluyendo las que son de publicidad o de personas de las que no quieres ni escuchar su voz-.

Por el momento esta nueva opción está en fase de pruebas, pero teniendo en cuenta que es algo que no parece que implique grandes modificaciones en la aplicación, es bastante posible que en poco tiempo se active para todo el mundo el silenciado de llamadas desconocidas.

Un cambio más…

Este tiene que ver con el menú para compartir contenidos. Desde WhatsApp han decidido que poco a poco la versión iOS se parezca más a la de Android. De esta forma, se ha modificado el aspecto de esta para que sea más cuadriculada con las correspondientes opciones que aparecen en la pantalla. Una buena decisión, ya que, todo lo que sea aumentar la uniformidad, es bueno.