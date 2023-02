La CNMV incluye en la lista de chiringuitos financieros a Zoomex, el patrocinador del Villarreal

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido hoy en su lista de entidades que ofrecen servicios financieros sin estar autorizadas a 11 nuevas plataformas, entre las que se encuentra Zoomex, uno de los patrocinadores que aparece en la camiseta del Villarreal CF.

La plataforma de compraventa de criptoactivos llegó a un acuerdo con el equipo amarillo en agosto de 2022. El supervisor de los mercados ha lanzado una advertencia sobre ella, destacando que no cuenta con los permisos pertinentes para múltiples actividades relacionadas con los servicios de inversión.

Citando algunas de las actividades para las que el patrocinador no está autorizado, Zoomex no tiene permisos para la recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con instrumentos financieros, tampoco puede ejecutar órdenes por cuenta de clientes ni gestionar carteras o asesorar en materia de inversión. Así mismo, la entidad no dispone de la pertinente la licencia para ofrecer servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios y actividades de inversión.

La CNMV incluye a las empresas sospechosas en esta lista con el fin de proteger a los inversores. En la jerga, se la conoce como la de los chiringuitos financieros, ya que algunas de las entidades que han aparecido en ella fueron creadas con el propósito de desaparecer con el dinero de los inversores. Aparecer en la lista implica que no se tiene autorización legal para operar y que, por lo tanto, aquellos que inviertan a través de estas compañías, no cuentan con las protecciones y garantías que ofrecen las entidades que sí están bajo el paraguas del supervisor.

Además de Zoomex, el supervisor de los mercados españoles ha incluido a Akbuke.Capital, Swizz-Pro, MFTTrade, FXwining.Pro, Everrisebrokers.com, Europe-Markets, Enerixinvest, Crypto-nationApp,crybitus y Actionmarkets.com.