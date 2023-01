iPhone 16 no tendría uno de los elementos más emblemáticos de Apple

Apple revolucionó el lenguaje de diseño del iPhone con la introducción del recorte perforado Dynamic Island. Esta característica debutó en el iPhone 14 Pro y Pro Max. Y llegará a los próximos dispositivos iPhone 15. Sin embargo, la línea iPhone 16 podría no tenerla. Según un nuevo informe, Dynamic Island podría no pasar de la serie iPhone 15 este año. Y en el iPhone 16, Apple podría optar por un Face ID y cámaras bajo el panel.

La isla dinámica llegará a su fin a partir de iPhone 16

La cámara bajo la pantalla y la matriz de sensores Face ID no es un concepto completamente descabellado. Ya hemos visto debutar la tecnología de cámara bajo la pantalla en el ZTE Axon 20 5G. Y teniendo en cuenta que el iPhone 16 también vendrá con paneles OLED, el Face ID bajo la pantalla no será nada nuevo para el mundo de los smartphones.

A pesar de que no es una característica nueva, sin duda será un gran punto culminante para la serie iPhone 16. Pero puede que no toda la gama lo tenga. La función podría ser exclusiva de los teléfonos de gama alta. Es decir, esperamos que los iPhone 16 Pro y 16 Ultra sean los primeros en disfrutar de esta función. Los modelos normales 16 y 16 Plus podrían conservar la Isla Dinámica. Así pues, la función no desaparecerá por completo de la gama.

Samsung podría tomar el relevo en algunos aspectos

En ese sentido, el mayor competidor de Apple, Samsung, ya tiene en el mercado dispositivos con cámaras bajo el panel. Por ejemplo, el Galaxy Z Fold 4. Pero lo que ocurre con la tecnología actual es que la pantalla de arriba está ajustada a una resolución más baja. Y eso hace que sea más fácil para el ojo desnudo para notar la tecnología bajo la pantalla.

Esperemos que este problema se resuelva con el iPhone 16 cuando salga a la venta en 2024. Pero hasta entonces, Samsung tiene un par de oportunidades para arreglar las cosas con la tecnología bajo la pantalla. Veremos cómo acaba desarrollándose el mercado.