Así puedes imprimir desde tu dispositivo Android de forma muy sencilla

Es muy posible que en alguna ocasión tuvieras la necesidad de imprimir algo que tienes en tu teléfono o tablet con Android y, al no conocer todas las opciones del sistema operativo de Google, has pensado que no podías hacerlo. Debes saber que esto en la actualidad es completamente posible y, además, es muy sencillo realizar los pasos correspondientes.

Desde que en el año 2020 se acabó con el servicio Google Cloud Print, hacer lo que decimos se ha convertido en un proceso que no es nada complejo -ya que, entre otras cosas, no hay que poner cable alguno por medio para lograrlo-. Eso sí, la impresora que se debe tener para hacer esto tiene que acceder a las redes WiFi o, en su defecto, poder crear una propia de manera individual (porque esta es la interfaz que se utiliza para enviar los datos que se desean plasmar en un papel.

Pasos para imprimir desde un dispositivo con Android

Antes de hacer nada, lo que tienes que comprobar es que tanto la impresora como el teléfono o tablet utilizan la misma red WiFi, ya que en caso contrario no podrás realizar la impresión debido a que los equipos con el sistema operativo de Google no encontrarás al accesorio en cuestión. Si esto es así, debes hacer lo siguiente para imprimir algo que tienes guardado:

Abre la aplicación desde la que deseas realizar la impresión, un ejemplo es Drive, la propia de Galería u OneDrive de Microsoft. Ahora, abre el documento que deseas imprimir pulsando en él (puede ser desde una imagen hasta un PDF).

Pulsa en el Menú de más opciones que tiene la app, que suele estar representado con un icono que tiene tres puntos verticales en alguna de las esquinas de la pantalla. Entre las opciones que verás, hay una que se llama Imprimir.

SmartLife

En la zona superior puedes elegir entre las impresoras que tienes activas pulsando en el desplegable. Selecciona la que deseas utilizar y, luego, comprueba que la configuración de la calidad y las hojas es la adecuada (esto lo verás justo debajo).

Ahora pulsa en el botón Imprimir que es grande y, por ello, no tiene pérdida. Has finalizado el proceso completamente.

Como has comprobado, no hay nada complicado y, eso sí, ten un poco de paciencia debido a que el envío al no utilizar cables puede tardar un, poco -ya que el sistema operativo Android tiene que ejecutar algunos procesos internos para que todo vaya bien-. La fiabilidad es total y, lo cierto, es que esto hará que el uso de los ordenadores en casa se reduzca de forma considerable.