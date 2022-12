Xiaomi lo quiere todo: prepara un completo rival para los Mac mini de Apple

Uno de los segmentos del mercado en los que no estaba presente Xiaomi es en el de los ordenadores de sobremesa. Parecía que este no le interesaba mucho a la compañía asiática, pero parece que las cosas han cambiado bastante por lo que se ha conocido. Tanto es así que todo apunta a que en no mucho tiempo la compañía tendrá un modelo propio que será de reducidas dimensiones.

El ordenador, del que se desconoce por el momento el nombre, sí que tiene un objetivo bastante claro: competir con los Mac mini de Apple. Estos son unos ordenadores pequeños que tienen en su interior todo lo necesario para trabajar con una más que aceptable solvencia. Las dimensiones recuerdan a las de un reproductor Apple TV, pero algo mayores. El caso es que este parece que será el modelo más llamativo, ya que parece que trabaja en otro modelo que podría ser un dispositivo con un tamaño y diseño tradicional en los sobremesa.

Lo que se conoce del nuevo ordenador de Xiaomi

Realmente no hay una filtración masiva de lo que ofrecerá, aunque parece completamente seguro que contará entre otras cosas con varios puertos USB (no le faltarán un par tipo A y, también, contará con tipo C). Además, la salida de vídeo será HDMI, con una resolución que no tendrá problema para llegar a 4K y de esta forma sacar el máximo partido posible a los monitores que son compatibles. Por otro lado, se cree que el sistema de refrigeración será sin ventilador, por lo que hablamos de un producto especialmente silencioso.

Weibo

En lo que tiene que ver con componentes esenciales del Xiaomi para ejecutar el sistema operativo Windows que integrarán, lo que por el momento se conoce es que el sobremesa de la firma apostará por un ecosistema de AMD, siendo el chip elegido en un primer momento un Ryzen 7 6800H. Por lo tanto, hablamos de una potencia lo suficientemente alta como para que pueda ser una opción incluso para trabajar. Aparte, la GPU será una Radeon 680, que ofrece una solvencia importante con los juegos, ya que llegará a los 3,68 TLOPS al trabajar con gráficos en tres dimensiones.

Otros detalles del equipo que parecen seguros

Estos tienen que ver con la memoria, donde todo hace pensar que la cantidad de RAM llegará hasta los 16GB y el almacenamiento será de 512 gigas en un disco SSD. Eso sí, es más que posible que los usuarios pueden decidirse por diferentes configuraciones en este apartado. Aparte, no le faltarán opciones de conexión inalámbrica como Bluetooth y WiFi 6 para que todo funcione a la perfección.

Finalmente, se ha indicado un posible precio para el modelo más básico del ordenador del que hablamos, que serían unos 540 euros al cambio (3.999 yuanes). Además, no es para nada descartable que el equipo tenga finalmente el nombre de Xiaomi Host Mini PC y que cuente con un acabado plástico, pero siendo el chasis interior de aluminio.