Problemas en Tesla: algunos de sus coches tienen fallos al utilziar los airbags

Si hay unos coches que son avanzados en la actualidad en lo que tiene que ver con el mercado de los que utilizan energía eléctrica, estos son los Tesla. La compañía creada por Elon Musk se ha convertido en una absoluta referencia, pero esto no evita que existan algunos problemas con los vehículos que fabrica. Un ejemplo es el detectado en los Model X.

Según los datos que se han conocido, los modelos de la gama de coches que hemos comando antes que se han fabricado entre 2021 y 2022 (especialmente los que se han fabricado en EEUU), presentan un fallo en el funcionamiento de los airbags. Por este motivo, han sido llamados a reparación con el objetivo de solucionar lo que ocurre. Es decir, que hablamos de un fallo en la seguridad que ofrecen los coches de Tesla en el caso de existir una colisión cuando se circula a baja velocidad.

Un fallo que corregir, pero que no es crítico

El número de coches que han sido llamados por el momento a reparación dentro de la gama Model X de Tesla es de unos 30.000 mil, por lo que hablamos de un número importante de los que se producen en las fábricas de la compañía. El caso es que se tiene que proceder a una revisión y corrección de los airbags que se incluyen, ya que el despliegue de estos al producirse un impacto si no se va muy rápido no es el óptimo -lo que puede derivar en que se produzcan lesiones innecesarias-.

Eso sí, la compañía ha indicado que por el momento no hay usuarios afectados por el problema detectado por parte de la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EEUU). Es importante destacar que los sistemas de seguridad afectados son los propios de los pasajeros, que no tiene el calibrado adecuado. De esta forma, los conductores no se ven afectados, pero sí el resto de los ocupantes de los coches.

Tesla ya ha tomado medidas en la producción

Esto es muy importante tenerlo claro: la compañía propiedad de Elon Musk ha comunicado que los nuevos Model X que salen de las fábricas de EEUU han recibido las modificaciones necesarias para que el calibrado de los airbags sea el adecuado. Por lo tanto, no se ven afectados en los problemas que ha llevado a realizar una llamada a reparación.

Y, esto, viene a sumarse a la detección de problemas de software en algunos Tesla Model 3 y Model Y que hacen que el encendido de las luces traseras de algunas unidades no sea el adecuado. En este caso, también se está procediendo a la solución que se realiza mediante una actualización directa desde los servidores de la compañía hacia los coches que pueden estar afectados.