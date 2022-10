No pierdas ninguna notificación de tu iPhone: activa la vibración en Modo silencio

Seguro que en alguna ocasión pones el iPhone que tienes en Modo silencio para no molestar a nadie. Un ejemplo es una reunión de trabajo o el cine. Esto hace que pase desapercibido si te llega un mensaje o recibes una llamada, pero puede ser que no te encaje a ti, ya que no te enteras ni tú. Pues bien, esto puedes cambiarlo si activas la vibración del terminal.

Es posible que creas que hacer esto no es posible si tienes activo el Modo silencio, pero no es así. Y, además, puede que no tengas nada claro cómo establecer la vibración una vez que haces que el sonido del iPhone no sea un problema a la hora de no molestar a otras personas. Si este es tu caso, debes saber que hacer esto es realmente sencillo y que no vas a tardar ni apenas un minuto en establecer la configuración que deseas.

Activa la vibración de tu iPhone cuando está en Modo silencio

Para hacer esto, no tienes que instalar nada en el smartphone, como puedes imaginar. Todo lo conseguirás dando uso a los ajustes del propio terminal de Apple. Por lo tanto, no hay nada que te impida que la vibración del dispositivo te haga saber si te llega un mensaje o recibes una llamada mientras tienes activado el Modo silencio -que tan necesario es en algunas ocasiones-. Estos son los paso que tienes que dar:

Accede a la Configuración del iPhone. Para ello, por ejemplo, puedes utilizar el icono con imagen de un engranaje que tienes en la lista de aplicaciones del teléfono. No hay pérdida.

Una vez que tengas en la pantalla la lista de apartados que hay en los ajustes, debes encontrar una que se llama Sonidos y háptico. Es de las primeras que vas a ver. Cuando la localices, pulsa en ella.

Ahora debes desplazarte hacia abajo, casi al final. Verás entonces que el Modo silencio tienes activado, en caso contrario haz que esto sea así dando uso al deslizador que hay justo a la derecha. Verás, ahora, que puedes establecer como activa la función Reproducir vibración en el Modo silencio (puede que la palabra sea háptico en vez de vibración). Para confirmar que esto es así, el interruptor correspondiente tienes que estar de color verde.

Una vez que has hecho esto, has finalizado y has establecido la configuración deseada en tu iPhone.

Evidentemente, puedes eliminar la vibración en el Modo silencio cuando lo consideres oportuno, ya que hablamos de una configuración sencilla que depende del usuario si está de una forma u otra. Lo que sí es cierto es que comprobarás que conocer esta posibilidad, seguro, te resulta útil en más de una ocasión al utilizar los teléfonos iPhone de Apple.