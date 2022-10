El Samsung Galaxy S23 será como el iPhone 14: no tendrá grandes cambios

A la espera de que el Samsung Galaxy S23 sea oficial, para lo que queda un poco todavía, las filtraciones de lo que ofrecerá no paran de sucederse. Una nueva viene a confirmar que el terminal del que hablamos será de los que se consideran de transición, ya que tendrá novedades… pero estás no serán de gran impacto en su mayoría.

Se espera que la compañía coreana ponga en el mercado tres modelos, que serían el básico, el denominado como Plus y, como no, el más potente y diferencial Ultra. El caso es que compartirán una buena cantidad de características, pero como siempre existirán diferentes, que pueden ser especialmente notables en el apartado de la fotografía. Pero, de esto hablaremos más tarde.

Lo que se ha conocido del Samsung Galaxy S23

Pues, para empezar, que la pantalla será AMOLED en todos las opciones que se pongan a la venta, pero está por ver si el panel es E5 o E6 (lo ideal será este último, pero lo más probable es que por motivo de los costes, finalmente no sea así). Así, hablamos de un componente que cuenta con frecuencia de 120Hz y resolución Full HD+ (únicamente el Ultra contaría con 2K). Por lo tanto, los que indicaban que la respuesta de las pantallas de estos nuevos equipos podría duplicarse, se van a quedar con las ganas.

Por otro lado, en la fuente de la información, se indica que el procesador integrado será un Snapdragon 8 Gen 2 y, de nuevo, no se hace mención alguna respecto a una variante Exynos. Y, esta, puede ser una de las sorpresas: que Samsung deje de utilizar su propio SoC en este equipo de gama alta (como mucho, se utilizará en los modelos para Asia). Sería un cambio importante en la forma de trabajar de la compañía.

OneLeaks

Adicionalmente, la RAM se mantendría en los 8GB, por lo que habrá un salto positivo en potencia, pero tampoco será nada muy loco. Lo más relevante puede ser un consumo mucho más moderado para que las baterías que tendrán un ligero aumento de amperaje sufran menos (estas, por cierto, soportarán una carga rápida de 25W, poco para lo que otros fabricantes ofrecen en la actualidad). El almacenamiento, por cierto, apunta a que no tendrá cambio alguno en la cantidad ofrecida.

Las cámaras que utilizarán estos nuevos teléfonos

Aquí hay buenas noticias, ya que los dos modelos más básicos de la gama Samsung Galaxy S3 tendrán tres sensores de 50 + 12 + 10 megapíxeles. El primero con estabilización y Dual pixel, por lo que se notará una mejora en la definición, pero no habrá mucho más zoom óptico. Lo más diferencial es que la variante Ultra podría llegar con un elemento de 200MP de fabricación propia, lo que sería la mayor novedad de toda la gama. Pero esto está por ver, ya que se antoja complicado que con este componente se pueda reducir la joroba trasera del terminal, como se espera en el apartado del diseño.

Como no puede ser de otra forma, el sistema operativo que incluirá la nueva gama de smartphones de Samsung será Android 13, la más actual de Google, y no le faltará una nueva versión de su personalización One UI para mejorar al máximo la experiencia de uso. En definitiva, mucha continuidad y, esto, suena bastante parecido a lo ocurrido con los nuevos iPhone 14, ¿verdad?