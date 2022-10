Estrenos de la semana del 17 de octubre de 2022 en Netflix, HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+

Si tienes acceso a diferentes plataformas de vídeo en streaming, como por ejemplo Netflix o HBO Max, te vamos a mostrar los estrenos que llegan a las más importantes que existen en España. Por lo tanto, sabrás todo lo nuevo que podrás ver en casa tranquilamente sentado en el sillón, ya sea una serie o película.

Una de las llegadas más importantes es la segunda película que la que Wonder Woman es protagonista. El estreno de este contenido será el 19 de octubre en HBO Max, y mantiene a Gal Gadot y Chris Pine como los que llevan el peso de la creación. Situada en los años ochenta, un acto de la heroína le llevará a pagar las consecuencias… y nos serán especialmente buenas. Hablamos, como no, de Wonder Woman 1984.

Otra película está entre lo que llama la atención entre los estrenos de la semana del 17 de octubre de 2022. En este caso, la plataforma es Netflix, y su título es La escuela del bien y del mal. Basada en una serie de novelas, algunos creen que puede ser la creación sucesora de Harry Potter, y lo cierto es que la apuesta de la plataforma es importante. Protagonizadas por Charlize Theron y Sofia Wylie, entre otras, narra la vida de jóvenes que se preparan para ser héroes y villanos. Un cóctel que no siempre sale bien. El día que podrás ver este film es el 19 de octubre.

El resto de los estrenos de la semana del 17 de octubre de 2022

Dejamos a continuación la lista del resto de opciones que son llamativas y nuevas en las plataformas donde, esta semana, no encontrarás nada en Disney+. Esto es lo que creemos que no debes perderte entre las películas y las series que son novedades en los diferentes servicios VOD:

Netflix

Nación salvaje: estreno el 17 de octubre

Nosotros: estreno el 17 de octubre

Hasta que la plata nos separe: estreno de la primera temporada el 19 de octubre

La chica del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi: estreno de la primera temporada el 20 de octubre

Alacrán enamorado: estreno el 20 de octubre

Bárbaros: estreno de la segunda temporada el 21 de octubre

28 días paranormales: estreno de la primera temporada el 21 de octubre

Desde cero: estreno de la primera temporada el 21 de octubre

The Blacklist: estreno de la novena temporada el 23 de octubre

HBO Max

El juramento: estreno de la segunda temporada el 18 de octubre

Prime Video

Argentina, 1985: estreno el 21 de octubre

El rey ciervo: estreno el 22 de octubre

Movistar Plus+