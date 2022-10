Así puedes hacer una llamada con tu teléfono Android utilizando un número oculto

Es muy posible que en alguna ocasión desees realizar una llamada y no quieras que el interlocutor sepa que eres tú hasta que no conteste. Si es tu caso, debes saber que en los dispositivos con sistema operativo Android puedes conseguirlo de una forma mucho más sencilla de lo que crees. Te mostramos la forma de lograrlo.

Esto es una clara muestra de lo que es posible conseguir en el sistema operativo de Google para aumentar la privacidad de los usuarios en el caso de necesitarlo. Evitar que se pueda dejar registro alguno del número desde el que se llama, puede evitar ser incluido en alguna lista o grupo de WhatsApp en el que no deseas estar. Eso sí, todo tiene su contrapartida, ya que puede darse el caso que el receptor de la llamada ni conteste al no saber quién es el que le llama. Es cuestión de valorar si merece o no la pena hacer esto.

Cómo llamar desde un número oculto en los móviles Android

Por suerte, en la compañía de Mountain View han incluido una herramienta que permite hacer esto sin tener que recurrir a un desarrollo de terceros. Esto, aparte de ser más cómodo y seguro, te evita problemas. El caso es que no es especialmente complejo conseguir el objetivo del que hablamos si sigues los pasos que te enumeramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Teléfono, que es la que das uso habitualmente para hacer y recibir llamadas.

A continuación, en la zona superior derecha encontrarás un icono que tiene tres puntos verticales y que, al pulsarlo, abre un menú en el que tienes que elegir la opción Ajustes (en algunos terminales Android el nombre será Configuración).

En la zona inferior de la pantalla verás diferentes opciones y, una de ellas, es la que te deja acceder a la configuración avanzada de la app. El nombre puede variar, pero será lo suficientemente claro como para que sepas exactamente cuál es.

Ahora, aparecerá un listado en el terminal en el que habrá una opción que se llama Cuentas telefónicas o similar. Ahora pulsa en Ajustes avanzados y, aquí, encontrarás el apartado Identificador de llamadas. Establece la opción Número oculto (si tu operadora no ofrece esta posibilidad, verás que aparece un mensaje que te lo indica).

Hecho esto, has finalizado y cuando llames no se verá tu número.

Evidentemente, siguiendo los pasos puedes cambiar la configuración también de forma rápida y sin problemas. Por lo tanto, en Android vas a encontrar la posibilidad de llamar sin que sepas que eres tú, con lo bueno y malo que esto significa. En consecuencia, en Google ofrecen todo lo necesario para que tu privacidad sea la mejor posible, incluso a la hora de evitar que el smartphone te escuche sin que lo sepas.