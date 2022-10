Elon Musk se encuentra con un rival inesperado en el espacio: Amazon

Actualmente, el proyecto más reconocido para ofrecer Internet vía satélite es Starlink de Elon Musk. Pero, evidentemente, este pastel es del gusto de otras compañías. Una de ellas tiene la capacidad de ponerle las cosas muy difíciles al multimillonario, ya que no es otra que Amazon que ha comunicado fechas de sus futuros planes al respecto.

Su proyecto, denominado Kuiper, está en fase de pruebas y ha dado un paso importante debido a que se ha comunicado oficialmente el comienzo de los lanzamientos de los satélites necesarios para ofrecer sus servicios. Y, este, es un punto de inflexión importante, ya que se puede considerar como el pistoletazo de salida para que se acelere todo (y, ojo, que Amazon en estos momentos va con retraso respecto a las fechas iniciales que indicó).

Lo primero serán dos prototipos de Amazon

Dos son los que ha comunicado la compañía creada por Jeff Bezos que va a lanzar a la órbita baja (que van desde los 590 a los 630 kilómetros de altura y que es la que permite ofrecer cobertura de Internet). Los nombres son Kuipersat-1 y Kuipersat-2, por lo que la firma no se ha roto mucho la cabeza para empezar. Y, la idea, es conseguir establecer comunicación de pruebas porque hablamos de satélites pequeños que están destinados a destruirse -por la entrada en la atmósfera una vez que acaban los test-. Esto, por cierto, durará once minutos, por lo que hablamos de una inversión importante en la que todo debe salir bien.

ULA

Una vez que se tengan los datos recibidos sobre estabilidad y comunicaciones, el objetivo será en un breve espacio de tiempo comenzar con los lanzamientos de los satélites finales de Amazon para conseguir la constelación necesaria para dar cobertura en prácticamente cualquier lugar que se pueda pensar. Eso sí, va a ser de lo más interesante ver cómo se reparten los espacios arriba los productos de Starlink, One Web y, ahora, Amazon. Lo mismo, algún día se tiene una mala noticia si no se realizan las operaciones adecuadas… pero, esto, es el futuro claro (y aquí no vale el "yo llegué primero").

Un cohete que es una sorpresa

Entre los datos que se han conocido es que finalmente el cohete utilizado para poner en órbita los satélites de prueba será de la compañía United Launch Alliance (ULA), que podría ser del tipo Vulcano o Atlas 5 -pero todo apunta al primero-. Es decir, que el retraso parece que le ha costado el contrato a ABLSpace Systems que fue la compañía elegida en un primer momento para colaborar con Amazon. Por cierto, según los datos que se tienen, todo está en fase de producción, por lo que ahora mismo el momento de la misión es crítico.

Otros datos que se han conocido del proyecto de Amazon es que tiene programados en diferentes momentos nada menos que 32 lanzamientos para crear su constelación, que podría constar de nada menos que 3.236 satélites en 2027 de pequeño tamaño para empezar. Y, posiblemente, serán autosuficientes energéticamente hablando. Por lo tanto, parece que esta forma de dar cobertura para acceder a Internet con altas velocidades es algo que, definitivamente, se va a convertir en habitual.