Cómo deshabilitar en los Samsung Galaxy Z Fold 4 el asistente de voz Bixby

Desde hace bastante tiempo Samsung tiene un asistente de voz propio en español: Bixby. Este es bastante efectivo y ofrece un funcionamiento bastante bueno, pero es posible que no desees tenerlo activado en tu Galaxy Z Fold 4. Te contamos cómo conseguir esto para que únicamente utilices el desarrollo de Google que se incluye con Android.

Por suerte, la compañía coreana ha incluido de forma nativa diferentes formas de hacer esto, y todas ellas son bastante sencillas de realizar- además, no suponen peligro alguno para el funcionamiento del smartphone plegable del que estamos hablando-. Por lo tanto, si no deseas que aparezca en el momento menos deseado Bixby al utilizar el terminal, no debes dudar en seguir algunos de los procesos que te vamos a mostrar a continuación.

Así se deshabilita el asistente Bixby en el Samsung Galaxy Z Fold 4

Existen dos cosas para que el uso de Bixby no esté presente en el dispositivo de Samsung del que hablamos. Por un lado, tienes que deshabilitar el uso del botón lateral para abrir el asistente. Y, por otro, es que el comando de activación de la herramienta que ofrece la compañía coreana esté funcional. Esto es lo que tienes que hacer en cada caso:

Uso del botón lateral, así deja de estar presente Bixby

En la pantalla del teléfono desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo. Ahora, entre los iconos que ves debes buscar el propio de la Configuración (está en la zona superior derecha y tiene forma de una rueda dentada). Dale uso de forma habitual.

Baja hasta encontrar el apartado Funciones avanzadas. Pulsa en botón lateral y, luego, en Mantener presionado.

Selecciona Menú de apagado en vez de Activar Bixby. Con esto has finalizado el proceso.

Samsung

Desactiva el comando de activación del asistente

Accede a las aplicaciones en el Samsung Galaxy Z Fold 4 y, entre las opciones disponibles, utiliza Bixby.

Se abre el desarrollo y, en la parte derecha de la barra flotante que aparece, verás un icono con forma de brújula. Pulsa en los tres puntos verticales que verás y, luego, selecciona la opción Configuración.

Busca Activar por voz y, al localizarlo, deshabilita el deslizador que tiene a la derecha hasta que su color sea gris.

Hecho esto, has finalizado.

Como ves, todo es realmente sencillo y sin riesgos. Y, además, si en un momento dado deseas volver a utilizar el asistente Bixby en el Samsung Galaxy Z Fold 4 simplemente tienes que volver a cambiar la configuración que has modificado.