WhatsApp para tablets está cada vez está más cerca, y ya puedes probarlo

Una de las cosas que desde hace años demandan los usuarios en WhatsApp, y qué rivales como Telegram permite desde hace tiempo, es que se pueda utilizar de forma nativa y oficial la aplicación de mensajería en dispositivos como por ejemplo tablets. Es conocido que la compañía trabaja en ofrecer esto implementando un sistema multidispositivo, y por lo que se ha conocido, los avances son importantes al respecto.

El motivo que hay para decir esto tiene que ver con la nueva versión de prueba de WhatsApp para el sistema operativo Android. Por sorpresa, y sin esperarlo, ofrece algo que es una evidencia irrefutable respecto a que no falta mucho para poder utilizar la app en los tablets. Esta no es otra que la posibilidad de configurar uno de estos dispositivos de manera independiente y realizando un proceso de configuración que es tan sencillo como estable y eficiente. Excelentes noticias, no cabe duda.

Todo está casi preparado en WhatsApp

Al proceder a la instalación de la aplicación en un tablet, el proceso finaliza de forma correcta tal y como se comenta en la fuente de la información. El equipo se considera como un Companion Device, por lo que funciona sin problemas incluso si el teléfono no está funcionando y conectado a Internet. El caso es que el proceso de vinculación no tiene secreto alguno, ya que consta del uso de un código QR, de la misma forma a como ya es habitual en los ordenadores.

WABetaInfo

Hecho esto, y una vez que se realiza la sincronización con los datos de tu cuenta, como por ejemplo mensajes y contenido multimedia, se puede comenzar a utilizar WhatsApp en el tablet sin el más mínimo problema. Es decir, que se gestionan las conversiones normalmente y las notificaciones no fallan nunca. Eso sí, hay algo que se tiene que mejorar: la interfaz de usuario no está todavía bien adaptada a las pantallas grandes, ya que simplemente es lo que ves en el móvil, pero estirada. Es de esperar que se ofrezcan opciones como por apartados en la misma ventana que permitan ver a los chats a la vez que gestiona uno en la zona de la derecha. Pero, esto, es algo que no debería ser especialmente complicado.

¿Quiere probar esta opción? Así lo conseguirás

Para sorpresa de alguno, es posible descargar la versión de WhatsApp que tienes que instalar en forma APK, que es el inestable en el sistema operativo Windows. Si cumples con los requisitos para hacer esto, que aparecen en la página de descarga, puedes proceder a la instalación y comprobar tú mismo lo avanzado que está todo en lo referente a la conectividad y sincronización -que es lo más complicado-. Por lo tanto, la versión de WhatsApp para tablets, no debería tardar mucho en ser toda una realidad.