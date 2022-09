2

Un collar bicolor

Sita Nevado cree que un buen complemento no solo puede transformar un look básico, sino que además aporta carácter, seguridad y poder a la persona que lo lleva. La diseñadora empezó haciendo joyería junto a su padre, en Barcelona, hasta que su inquietud por hacer cosas diferentes y crear piezas sin limitaciones la llevó a decantarse por el mundo de la bisutería. Fonti es un collar bicolor que une la transparencia del cristal con la opacidad de la piedra para dar un toque de color a los looks invernales. Precio: 80,96 euros. www. sitanevado.com