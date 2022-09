Cómo reiniciar un Apple AirTag de forma completamente segura

Los Apple AirTag se han convertido en unos accesorios bastante útiles, ya que permiten conocer de una forma bastante precisa el lugar en el que se entra prácticamente cualquier cosa (desde una maleta hasta las llaves del coche). Es posible que necesites resetearlos para que queden como nuevos, y no sepas cómo conseguirlo. Te mostramos cómo lograrlo.

Los motivos que pueden llevarte a querer hacer esto es que el funcionamiento no te convence y desees que todo comience desde cero hasta que vas a regalar el AirTag que tienes y, por lo tanto, no quieres que quede rastro alguno del uso que le has dado. En cualquier caso, el proceso para hacer esto es bastante seguro, ya que existen herramientas oficiales por parte de Apple para que todo vaya perfectamente y que, además, la sencillez sea la nota predominante.

Consigue dejar el Apple AirTag como nuevo

Una de las cosas que debes saber antes de hacer nada es que, para realizar los pasos necesarios para resetear el accesorio del que estamos hablando, necesitas tener instalada la aplicación Find My de Apple. Si tienes esto, y el AirTag cerca -a distancia de conexión Bluetooth- y sin problemas de batería, ya puedes comenzar con el proceso. Haz lo siguiente:

Abre la mencionada aplicación y, una vez que tengas la pantalla inicial visible, selecciona la pestaña denominada Elementos. Aquí debería ver el AirTag que tienes (si no es así, comprueba que tiene batería y que la conectividad Bluetooth del iPhone o iPad está activada).

Ahora verás un mapa en la pantalla y, lo que debes hacer, es hacer el gesto de arrastrar hacia arriba lo más cerca posible del nombre del accesorio. Localiza una opción que se llama Eliminar elemento que es la que necesitas para acabar con la sincronización.

Aparecerá una página de confirmación que debes aceptar y, cuando haces esto, se comienza con la desconexión que implica también un reinicio del Apple AirTag.

Hecho esto has finalizado y has dejado el accesorio como nuevo para que se pueda utilizar desde cero.

Evidentemente, es posible realizar el proceso en los Apple AirTag tantas veces como necesites, por lo que no tengas miedo por este motivo. El caso, es que si por lo que sea quieren dejar el accesorio como el día que lo sacaste de su caja, simplemente tienes que hacer lo que te hemos mostrado. Y, como has visto, es completamente seguro y no te lleva apenas tiempo. Vamos, que muy bien Apple en este caso, no hay duda alguna.