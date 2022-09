El 40% de los chiringuitos financieros advertidos por la CNMV en el año ofrece criptos

Las criptomonedas se han convertido en uno de los activos de inversión estrella del momento, a pesar de su falta de regulación y de las fuertes caídas que acumulan desde los máximos registrados en noviembre del pasado año. El auge del inversor retail a raíz de la pandemia y el impulso de las redes sociales ha favorecido la inversión en este tipo de activos y la aparición de un batallón de nuevos chiringuitos financieros que carecen de autorización para prestar servicios de inversión en España.

Los activos digitales se han convertido en el producto de inversión más ofertado en lo que va de año por los chiringuitos financieros en España, de acuerdo con la lista de "entidades advertidas" por el supervisor del mercado, la CNMV, donde se incluyen todas las firmas sin permiso para prestar servicios de inversión. De las 281 firmas incluidas en el listado del regulador presidido por Rodrigo Buenaventura en lo que va de año, 113 tienen entre sus actividades la comercialización de criptoactivos, un 40% del total. Y 73 de ellas las tienen como producto central.

El segundo producto más ofrecido por estas plataformas es el mercado de divisas (forex), seguido de plataformas que ofrecen derivados como los contratos por diferencias (CFD).

En los últimos años la CNMV ha intensificado su lucha contra los chiringuitos financieros y ha aumentado sus advertencias sobre los riesgos de los criptoactivos. De hecho, hace solo una semana alertó sobre la celebración de un macroevento de criptomonedas en Madrid, Mundo Crypto, que contaba entre sus organizadores con varios chiringuitos financieros.

Unas advertencias que se iniciaron en 2018 cuando junto con el Banco de España advirtió de la extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia que convierten a este tipo de activos en una apuesta de alto riesgo. En marzo de este año, las autoridades europeas de supervisión –EBA, ESMA y Eiopa– dieron la voz de alerta a los consumidores ante el carácter "muy arriesgado y especulativo" de los activos digitales, que según aseguraron, "no resultan adecuados como inversión ni como medio de pago o intercambio para la mayoría de consumidores minoristas".

Fuentes del regulador han indicado a este periódico que probablemente la elevada cifra de negocios de criptomonedas en la lista responda a la popularidad que han ganado en los últimos años. No obstante, resaltan que la entidad no cuenta por el momento con cifras oficiales detalladas sobre el tipo de productos que ofrecen las entidades.

Entre las entidades sobre las que ha advertido el regulador en lo que va de año hay algunas que ofertan revalorizaciones potenciales de hasta el 60% en 24 horas. Este es el caso de Trust-Finance Limited, una firma que ofrece "asesoría de profesionales de corretaje" para invertir con bitcóin a través de planes de inversión que van desde los 15 dólares hasta los 500.000 dólares. En su página web reconoce que las ganancias no están garantizadas y que no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas, y que al contratar con ellos, el cliente renuncia a iniciar acciones legales o pedir restituciones a la compañía o cualquiera de sus integrantes. De hecho, resaltan que "no son banco autorizado ni una empresa de valores", que sus servicios califican como "transacciones privadas" exentas de cualquier regulación o aseguramiento, y que las comisiones pueden cambiar en cualquier momento sin advertencia previa.

La mayoría de los chiringuitos financieros incluidos en el listado del supervisor ofrecen más de un producto. Por ejemplo, dan la posibilidad de invertir en criptomonedas, junto a otros vehículos de alto voltaje como el forex, los CFD y las materias primas. Muchos de ellos también se presentan como plataformas de inversión low cost o gratuitas o incluso se mimetizan con reconocidas marcas de inversión, provocando la confusión del inversor.

Los servicios más opacos suelen tener direcciones web exóticas, que no terminan en el clásico dominio .com sino, por ejemplo, en ".io". La policía nacional ya ha advertido de que este tipo de dominios pueden usarse para detectar posibles estafas, ya que también se utilizan para fraude informático, phishing. Cierto es que muchas de las páginas web advertidas por la CNMV dejan de estar operativas tras lanzarse la advertencia, dado que sus propietarios crean direcciones similares para seguir ofreciendo sus servicios.