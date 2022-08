Estrenos que llegan a Disney+ en septiembre de 2022: series, películas y documentales

Si tienes una cuenta activa en la plataforma de vídeo en streaming Disney+, hay noticias para ti: el servicio ya ha comunicado todos los estrenos que tiene previstos para que se puedan disfrutar en septiembre de 2022. Te mostramos lo que no debes perderte entre las series y películas que aterrizan en unos pocos días.

Las dos llegadas más importantes que podrás disfrutar son la serie Andor y la película Thor: Love and Thunder. La primera se estrena el día 21 de septiembre y en ella se vuelve al universo Star Wars, que es parte de los que tiene en cartera Disney+. Se puede considerar una precuela de Rogue One y serán 12 los capítulos que tendrá -y todo apunta que no habrá segunda temporada, por lo que ya sabes...-.

En lo que tiene que ver con Thor: Love and Thunder, que fue una película estrenada en cines, y mantiene la tendencia que le ha dado Marvel al Dios del Trueno, en la que parece un adolescente que no sabe qué hacer con su vida y que tiene un amor platónico no resuelto. Divertida, sí, pero con un aroma que no será del gusto de muchos que desean ver de una vez al amigo del martillo hacer lo que realmente sabe frente a sus enemigos. Su llegada se sitúa en el 8 de septiembre.

El resto de los estrenos en Disney+ para septiembre de 2022

Te dejamos la lista de todas las novedades que lleguen en series, películas y documentales que tiene prevista una de las plataformas que más está creciendo últimamente y que ha sido uno de los motivos por los que otras -como por ejemplo Netflix- no lo estén pasando especialmente bien. Esto es lo que no debes perderte:

Series

Mike: estreno el 8 de septiembre (8/09)

Pistol: estreno el 8 de septiembre

Growing Up: estreno el 8 de septiembre

Cars: En la carretera: estreno el 8 de septiembre

Bodas de infarto: estreno el 8 de septiembre

Tierra incógnita: estreno el 8 de septiembre

Malcolm in the Middle: estreno el 14 de septiembre

Las Kardashian: segunda temporada el 22 de septiembre

The Old Man: estreno el 28 de septiembre

Películas

La zona: Misión supervivencia: estreno el 8 de septiembre

Bienvenida al club: estreno el 8 de septiembre

Pinocho: estreno el 8 de septiembre

El retorno de las brujas 2: estreno el 30 de septiembre

Documentales