Cómo borrar en los Mac de Apple todas las capturas de pantalla que haces

Una de las virtudes que tienen los ordenadores Mac de Apple es que permiten realizar capturas de pantalla con una facilidad pasmosa, mucho mayor que la ofrecida por el sistema operativo Windows. Si utilizas esta opción de forma habitual, es posible que no sepas cómo borrar todo lo que has generado y esto es lo que te explicaremos.

Al hacer esto, podrás librar bastante espacio en el disco interno del equipo, algo que en muchas ocasiones resulta vital, ya que cada vez los archivos que se utilizan (sean multimedia o no) ocupan más espacio. Por lo tanto, saber cómo eliminar las capturas que has hecho con tu Mac es una buena forma de tener todo perfectamente organizado y sin que te moleste en tu día a día. Además, la sencillez es la nota predominante.

Del lugar en el que se guardan las capturas

Si no te has interesado esto nunca, lo que es normal, debes saber que el sistema operativo de Apple guarda las capturas que haces (que son archivos de imagen PNG para que ofrezcan una buena calidad) en el escritorio. Esto facilita mucho la vida al usuario porque las tiene completamente localizadas, pero no deja de ser un incordio, ya que es posible que este lugar acaba por ser un caos si no eliminas lo que has generado.

Por suerte, el nombre del archivo es estándar, y consta del texto Captura de pantalla junto con la fecha y la hora del día en el que se hizo. Y, esto, facilita mucho la vida cuando se tiene que realizar un proceso de borrado.

Pixabay

Elimina varias capturas a la vez en tu Mac

Como el proceso de borrado de una en una no tiene misterio (simplemente arrastra la elegida a la papelera del escritorio), lo que te vamos a explicar es cómo realizar un proceso por lotes que te libere de todas las capturas que tienes almacenadas. Esto, evidentemente, libera espacio y hace que sea muy fácil el proceso de eliminación. Tienes que hacer lo siguiente:

Lo primero que tienes que hacer es dar uso de forma combinada a las teclas Control + Comando + 0. Esto organiza el Escritorio en grupos de archivos y, uno de ellos, será Capturas.

Pulsa en el icono y podrás ver el contenido que tiene en su interior la Stack que se ha generado. Ahora, simplemente tienes que seleccionar todo lo que aparece combinando el puntero del ratón con la tecla Comando.

Cuando tengas todas elegidas, arrastra todo a la papelera. También puedes pulsar con el botón derecho del ratón sin dejar de seleccionar y elegir en el menú Mover a la papelera. El efecto es el mismo.

Así de sencillo es todo y, por lo tanto, has terminado.

Un truco final: si no deseas revisar las capturas que existen en el elemento que las aglutina a todas que creas con la combinación de teclas, lo único que tienes que hacer es arrastrar este a la papelera. Así, sin ver nada, acabas con las capturas en el escritorio de tu Mac de la forma más rápida posible.