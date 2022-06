Malas noticias para Apple: su chip 5G se retrasa, ¿cuándo llegará finalmente?

Aunque el ratio de fallos que se le conoce a Apple es bastante bajo, esta no es una empresa infalible (como ninguna, todo hay que decirlo). Pues bien, entre las cosas que no han salido como esperaba a la firma de Cupertino, está el desarrollo de su propio chip 5G, que no está cumpliendo con los plazos que se esperaban.

La información que se ha conocido indica que por el momento el desarrollo de Apple no ha llegado al punto que permita que la empresa lo utilice en sus teléfonos o tablets, por lo que habrá que esperar un poco más para que ese hardware sea parte de sus dispositivos. Esto viene a dejar en nada las previsiones que se habían indicado que indicaba que para el año 2023 la compañía norteamericana tendría independencia en el uso de 5G. Malas noticias, está claro.

Por lo tanto, la esperada banda base de Apple no está ni mucho menos cerca de ser una realidad. Y, lo cierto, es que el proceso de creación y uso es mucho más complejo de lo que se puede pensar en un principio (lo que se debe especialmente a que hay que trabajar con terceros). Nos explicamos: puede ser que la firma de la manzana mordida tenga mucho avanzado, pero son los operadores lo que tiene que comprobar y dar el visto bueno de su uso debido a que son necesarios para el acceso a Internet con datos móviles. Y, esto, no es precisamente algo que se logre de un día para otro.

Los motivos del retraso de Apple

Aparte de lo indicado de las operadoras, que seguro que le está dando más de un quebradero de cabeza al fabricante (y posiblemente esto no sea por su culpa), la pandemia ha supuesto un escollo importante en el desarrollo del 5G de Apple. El motivo es que toda la logística necesaria, así como las pruebas necesarias, se han visto retrasadas. Por lo tanto, hablamos de imponderables que no se pueden controlar.

Unsplash

En consecuencia, las expectativas de Tim Cook para tener su propia banda base para trabajar en entornos 5G no se han cumplido, y existe un retraso que, por lo que parece, puede ser al menos un año. Como resultado, es posible que los iPhone de 2024 sean los que estrenen esta opción en los chips (pero para nada es descartable que incluso se pueda llegar a 2025). Problemas, pero no hablamos de algo dramático.

¿Qué hará la compañía mientras tanto?

Pues algo que no le gusta en exceso a Apple: ser como los demás. Es decir, que mantendrá el trabajo con Qualcomm, que es su suministrador actual de 5G. Por lo tanto, esta compañía mantendrá el 100% de los pedidos para que se mantenga todo como hasta ahora (esto se ha visto reflejado incluso en una subida bursátil del fabricante de procesadores).

Al usuario no le afectará nada esto, ya que podrá conectarse a redes 5G sin problemas con los equipos de Apple. Pero la reducción de gastos y el mayor control de la producción que busca siempre la compañía de los iPad y los iPhone, por ahora, se retrasa.