Estrenos que llegan a Prime Video en julio de 2022: series, películas y documentales

Se han conocido los estrenos que tiene prevista la plataforma de vídeo en streaming de Amazon para el mes de julio de 2022. Son bastantes las novedades que vas a poder disfrutar y que aseguran que, cuando lo decidas, vas a divertirte sentado delante del televisor. Te contamos lo mejor que llega a Prime Video.

No habrá que esperar mucho para disfrutar de una de las grandes novedades que tiene preparado el servicio VOD en julio de 2022. Concretamente, el día uno se estrena una película muy esperada de acción: La lista final. Este film protagonizado por Chris Pratt. En ella, un soldado que vuelve tras perder a una buena parte de sus compañeros en una emboscada, descubre que lo ocurrido no es una casualidad y que hay fuerzas que desean acabar con él y todos sus seres queridos. Un blockbuster en toda regla que hará pasar muy buenos ratos.

También es de lo más llamativa una serie que tiene pinta de convertirse en un icono para muchos y que se llama Paper Girls. Su estreno se produce el día 29 de julio y la inspiración en un cómic de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang donde varias chicas que reparten periódicos se ven sumergidas en un torbellino temporal en el que no sabrán que hacer con sus vidas y tendrá que ayudarse para escapar de lo que les ocurre. Muy creativa y adictiva, seguro que te encanta.

Otros estrenos de Prime Video en julio de 2022

A continuación, dejamos la lista de novedades que tiene previsto lanzar la plataforma de Amazon para que no te aburras ni un momento este verano. Son los siguientes:

Don't Make Me Go: estrno el 15 de julio donde se narra un viaje de un padre y una hija donde el primero quiere resarcirse del tiempo que no ha pasado con la segunda. El motivo para hacer esto es una enfermedad terminal y hablamos de una road movie en toda regla. Ojo, que hay un misterio que da forma a la trama.

Scream (2022): la última entrega de esta saga de terror llega de nuevo en formato de película recuperando antiguos protagonistas, pero con la misma tensión de siempre. Su estreno se produce el 14 de julio, y es una excelente posibilidad para los amantes de las películas en las que se genera tensión prefabricada y se ve una buena cantidad de sangre. Se pasa un rato divertido.

Todo es posible: otra de as películas que llegan a la plataforma Prime Video donde los adolescentes son los protagonistas y se habla de los problemas de género que existen en la actualidad desde un enfoque sencillo a la vez que desenfadado. Interesante por su sorprendente reparto -por nuevo- que lo hace bastante bien. Llega el 22 de julio.

Rubius X: poco que decir de esta creación, ya que narra a modo de documental como este personaje de YouTube ha conseguido un aplastante éxito. Explicaciones, narración de buenos y malos momentos y, además, una enseñanza de vida que ya dura más de una década. Se estrena el 22 de julio.

Otras novedades en el servicio