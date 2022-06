Google News disponible de nuevo en España, así puedes utilizarlo

Uno de los mayores y mejores agregadores de noticias que existen es el que ofrece Google. Este es un servicio que desde hace tiempo no se podía disfrutar en España, una situación que ha cambiado tal y como la propia compañía de Mountain View ha anunciado.

Para los que no recuerdan lo que ocurrió hace ocho años (2014), en España se aprobó una Ley de Propiedad Intelectual que no fue precisamente la más efectiva posible. Tanto es así, que el objetivo de aumentar la recaudación, aumentando la presión a compañías como Google por agregar enlaces de las noticias que se publicaban en la web, no se cumplió. Es más, algunas empresas como la norteamericana anunciaron que, si esto salía adelante, dejarían de ofrecer el servicio de noticias en nuestro país. Y esto lo hicieron de forma inmediata.

Por lo tanto, tanto el gobierno de turno como la SGAE (ahora llamada AEDE), se quedaron con un palmo de narices y los que sufrieron las consecuencias fueron los de siempre. Por un lado, las compañías que buscaban tener presencia online mediante noticias (fin al escaparate de Google) y, también, los usuarios que perdían un servicio sencillo de utilizar y que era de los mejores que existían en ese momento -debido a su gran cantidad de funciones y excelente funcionamiento-.

Las cosas cambian, Google News de nuevo España

Tal y como la compañía creadora de Gmail o Android ha comunicado, su regreso a España es efectivo desde el día de hoy (con la correspondiente mejora en el diseño que existía hace ocho años). Se puede acceder usando este enlace, y en breve existieran las correspondientes aplicaciones para los sistemas operativos iOS y Android. Es decir, que paquete completo para que no falte de nada.

Google

La forma de trabajar es lo que o ha cambiado mucho: se recomiendan noticias destacando algunos enlaces y, si interesa un tema, se puede acceder a un lugar específico en el que se podrán ver más opciones relacionadas y que pertenecen a web que son especialmente relevantes por su calidad o tráfico (o, simplemente, por ser diferencial o el primero en hablar de algo que se convierte en tendencia). Además, Google utiliza su tecnología para detectar lo que es posible que sea interesante para cada persona.

Algunas cosas que debes tener en cuenta

Es importante que cuando comiences a dar uso al servicio compruebes que tienes seleccionada la región en la que estás, ya que lo más probable es que no sea así (esto puede pasar también con el idioma). Esto lo puedes hacer de manera sencilla en la configuración del servicio (tanto en la opción web como en la aplicación, que es posible descargar ya para Android en APKMirror de forma segura).

Un dato curioso es que el regreso de Google News a España coincide con la celebración del vigésimo aniversario del servicio, lo que no deja de ser llamativo. El caso es que el regreso de este agregador es una excelente noticia para prácticamente todo el mundo, especialmente para los usuarios. Estos, ahora, tienen una nueva manera de filtrar lo que les gusta y leer todo lo que es nuevo en las páginas que se consideran de referencia.