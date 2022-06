Macron pierde la mayoría en las elecciones legislativas, según los sondeos

El panorama para Emmanuel Macron no ha mejorado después de una semana. Este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, el presidente de Francia ha quedado lejos de conseguir los 289 diputados que necesita para contar con la mayoría en el Parlamento francés, según las primeras proyecciones.

En concreto, los resultados de las encuestas muestra que la coalición de Macron, Ensemble, pierde 100 o más escaños para quedarse con una horquilla de entre 210 y 250 diputados, según el instituto Ifop. Con entre 150 y 180 escaños, le sigue la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por el veterano de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon.

"No renunciamos a la ambición de ser quienes dirijamos el Gobierno. No dudéis de vosotros, no cedáis a la impaciencia", ha asegurado Mélenchon, quien, en tono combativo, destacó la "derrota" del partido del actual presidente, Emmanuel Macron, que se queda lejos de renovar la mayoría absoluta, algo que nunca antes había sucedido en las legislativas posteriores a las presidenciales.

Además, Marine Le Pen ha consolidado el ascenso del Reagupamiento Nacional (RN), subiendo de 80 diputados a 100. La dirigente aseguró que su primer objetivo como tercera fuerza política en la Asamblea será hacer de Emmanuel Macron un "presidente minoritario" y repitió que su combate será tanto contra "las clases altas" que apoyan a Macron como contra los que "intentan minar a Francia desde abajo de manera antirrepublicana", en referencia a la coalición de izquierda Nupes. Además, Le Pen recordó que su prioridad será la lucha contra la inmigración, la seguridad, el desempleo y la "Francia olvidada".

El otro gran partido a nivel nacional, el conservador Los Republicanos (LR), cae desde los 130 hasta 60-78, pero puede convertirse en clave para la gobernabilidad si sus diputados y los de Macron alcanzan o superan los 289 que establecen la mayoría absoluta, algo que parece bastante probable.

Un parlamento sin mayorías supone para Macron una etapa de incertidumbre para su poder de gobernabilidad en este nuevo periodo de cinco años en el Elíseo, que podrían derivar en una parálisis política o en la necesidad de repetir elecciones, ya que el presidente francés tendrá que contar con el apoyo de la extrema izquierda o de la extrema derecha para sacar adelante los proyectos.

Esto afecta directamente a una de las inciativas bandera de Macron: la reforma de las pensiones, que debe llevar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64 o 65 años. Esta propuesta no cuenta hasta el momento con la aprobación de sus ahora coprotagonistas de gobierno.

Macron, de 44 años, se convirtió el pasado abril en el primer presidente francés en dos décadas en ganar un segundo mandato presidencial seguido, pero se enfrenta a un país profundamente dividido en el que el apoyo a la extrema derecha y la extrema izquierda ha surgido con fuerza en los último años.