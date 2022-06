Oculta bien lo que vas a regalar: cómo borrar el historial de Amazon

Es posible que desees borrar cualquier rastro de lo que has estado buscando en la tienda Amazon. Esto puede deberse a que, por ejemplo, has buscado un regalo y no deseas que te pillen. Pues bien, existe una herramienta poco conocida que te permite conseguir esto de una forma sencilla y muy efectiva.

Lo cierto es que esta opción tiene su utilidad, pero debes tener en cuenta que si lo haces no podrás encontrar de manera rápida los productos que has revisado en el historial de visitas. Si esto no es un problema para ti, en cuestión de pocos minutos puedes conseguir que nadie sepa si has mirado un smartphone o una camiseta mientras has estado de compras en la conocida tienda online. Además, todo es completamente seguro (pero no hay vuelta atrás).

Pasos para eliminar el historial en Amazon

Para lograr esto lo mejor creemos que es utilizar la versión de la tienda en el navegador, ya que es mucho más sencillo encontrar todos los apartados que tienes que visitar. Por lo tanto, te recomendamos que te pongas delante del equipo portátil o de sobremesa para seguir las indicaciones que te dejamos a continuación:

Accede a la tienda online de modo habitual e introduce tu usuario y contraseña para identificarte. A continuación, localiza en cuadro llamado Continúa donde lo dejaste y, en la zona inferior, tienes que usar el enlace llamado Ver tu historial de búsqueda.

Aparece una lista de todo lo que has visto recientemente y, entonces, pude elegir eliminar artículos de forma individual o, si lo prefieres, puedes quitar todos de golpe si es lo que necesitas.

Para quitar un elemento, simplemente busca el botón denominado Eliminar de la vista y, entonces, completarás el proceso.

En el caso de querer que todos desaparezcan del historial, lo que tienes que hacer es pulsar en la zona superior derecha en un apartado llamado Gestión historial y, al desplegarse nuevas opciones al inicio de la página, verás que hay un botón denominado Eliminar todos los artículos de la vista. Dale uso de manera habitual.

Hecho esto has acabado y nadie puede revisar los productos que has estado mirando recientemente.

SmartLife

Como has visto, no es nada complicado conseguir ocultar tus pasos en la tienda de Amazon, lo que resulta bastante útil en muchos casos. Lo cierto es que es de las opciones que ofrece la tienda online que más sencillas resultan de gestionar, ya que apenas en dos o tres minutos has borrado lo que has visto y, todo ello, sin que nadie se entere y sin poner en riesgo alguno la cuenta (la tengas compartida o no).