Nuevos auriculares Huawei FreeBuds 5i: gran cancelación a precio de escándalo

Conseguir unos auriculares con cancelación de ruido y que ofrezcan una gran libertad es algo completamente posible con el nuevo modelo que ha presentado Huawei. Esta compañía, que cada vez ofrece accesorios más interesantes, ha desarrollado una nueva generación de sus FreeBuds que es tan atractiva como resolutiva. Y, lo mejor de todo, es que tiene un precio increíble.

El modelo del que hablamos no tiene cable alguno que sea necesario para utilizarlo, ya que utiliza tecnología Bluetooth 5.2 para ello (al más puro estilo Apple Watch). Además, cuentan con un diseño fantástico, y por ejemplo su peso es de solo 4,6 gramos y los puede conseguir en varios colores. Por cierto, no les falta una funda de transporte con un acabado que simula el aspecto de las piedras… y que, todo hay que decirlo, es muy llamativa.

Ya que hablamos de la funda, esta incluye una batería adicional que permite cargar los Huawei FreeBuds 5i sin que tengan que estar conectados a una enchufe, lo que siempre añade un plus de comodidad. En lo que tiene que ver con la autonomía, esta es excelente, justo por lo que hemos indicado. El motivo es que puedes estar hasta 28 horas sin tener que usar el cable que se incluye con estos auriculares (esta marca baja hasta las 18,5 horas si se tiene la cancelación de ruido activada, lo que sigue siendo una marca fantástica).

Huawei

Cancelación de ruido, una de las grandes mejoras

La generación anterior de esta gama de producto ya ofrecía una muy buena calidad de sonido, pero se ha mejorado de forma bastante notable. Una de las razones para ello es la cancelación de ruido que incluyen los Huawei FreeBuds 5i hasta conseguir reducir lo que molesta con un nivel de hasta 42 dB. Por lo tanto, puedes estar tranquilo que ni el metro ni el autobús serán un problema.

Además, para que la precisión sea la mejor posible, estos cascos cuentan con unos controladores de 10 milímetros no son espectaculares, pero sí que aseguran una potencia solvente y que la distorsión no aparecerá constantemente si te gusta abusar de los graves. Por cierto, estos auriculares son perfectos para darles uso con los smartphones, ya que su latencia es de 96 milisegundos, por lo que incluso en los juegos la respuesta es inmediata. No es que sean los mejores del mercado aquí, pero sí que responden muy bien a las necesidades habituales.

Huawei

Más opciones y precios de estos Huawei FreeBuds 5i

Para que no les falte de nada y sean un compañero en todo tipo de situaciones, este accesorio cuenta con protección IPX4, lo que asegura que ni la lluvia ni el sudor les afecta en absoluto. Aparte, incluye micrófono para utilizarlos como manos libres y es posible controlar las reproducciones con gestos, por lo que todo es bastante sencillo y cómodo.

Por ahora se han puesto a la venta los Huawei FreeBuds 5i en China en diferentes colores, como por ejemplo el azul o el negro, y en lo que tiene que ver con su precio este es de 599 yuanes. Al cambio, esto se queda en unos 85 euros, una cifra de lo más sensata para los que buscan algo bueno, bonito y barato.