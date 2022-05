Estrenos que llegan a Filmin en junio de 2022: series, películas y documentales

Si tienes una cuenta en la plataforma Filmin, vas a descubrir que este mes existen una gran cantidad de novedades que la convierten en muy interesante para comenzar a combatir el verano que está muy cerca de ser una realidad. Te mostramos todo lo que tiene preparado como estrenos en el mes de junio de 2022.

No le falta de nada a este servicio, ya que encontrarás tanto series como películas que son nuevas en su catálogo (incluso, algunos documentales también desembarcan en su base de datos). El caso es que, como es habitual en esta plataforma, las creaciones serán diferentes y únicas, donde se prima el buscar la creatividad por parte de directores y actores frente a la pompa que existe en otros estrenos que de opciones que hay en el mercado español.

Los estrenos en Filmin en junio de 2022

Te dejamos el listado completo de todo lo nuevo que vas a poder encontrar si tienes acceso al servicio VOD del que hablamos. De esta forma, podrás apuntarte lo que más te interesa para que no te lo pierdas. Esto es todo lo nuevo:

Series

Lo más llamativo que puedes disfrutar este mes de junio de 2022 llega el 14 de junio. Hablamos de la serie The Minister, donde verás todas las tripas de la política y que de vez en cuando existen apuestas que son diferentes. Bien actuada y mejor dirigida, el tema y sus posibilidades son excelentes. Por cierto, otra de las opciones en este tipo de contenidos que debes revisar es La fragancia de primer amor (17 de junio), donde se narra cómo el amor llega cuando menos te lo esperas. El resto de las opciones es el siguiente:

Sospechosos: el 7 de junio

Reyka: el 21 de junio

Todo lo que amas: el 28 de junio

Películas

Si lo que te gustan son los largometrajes, estás de enhorabuena. La cantidad de opciones que vas a encontrar en Filmin es amplia este mes en lo referente a los estrenos. Quizá lo que más llama la atención es June Again (3 de junio) que narra cómo una mujer mayor desea solventar los problemas que la rodean antes de no poder lograrlo debido a la demencia. Luego está El caso Villa Caprice que llega el día 10 y que muestra cómo un abogado de prestigio tiene un caso muy complicado pese a la gran solvencia económica de su cliente. Nada es lo que parece. Más posibilidades a continuación:

The Royal Game: el 3 de junio

Un pequeño plan… como salvar el planeta: el 17 de junio

True Things: el 24 de junio

Documentales

Dos son las llegadas a la plataforma. El día 10 de junio se estrena We Were Once Kids, donde verás qué ha sido de una de las series más reconocidas de adolescentes en los años 90. Luego puedes disfrutar de Juegos sucios el 25, muestra la gran rivalidad entre dos de los mejores jugadores que existen del Bridge.