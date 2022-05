Apple Music mejora a Spotify: emitirá conciertos en directo

Diferenciarse de los competidores es lo que muchas veces te da la llave para superarlos, y esto es lo que piensan en Apple en lo que tiene que ver con su servicio de música en streaming. Actualmente, Spotify es la plataforma que gobierna este segmento con puño de hierro, algo que se desea cambiar desde la firma de Cupertino y, para ello, han pensado en algo que es todo un acierto y que te contamos.

De lo que estamos hablando es de la decisión de la firma de aprovechar al máximo su nueva opción llamada Apple Music Live. ¿Y cómo lo hará? Pues dando exactamente lo que esperarían los usuarios de algo que tiene el nombre antes mencionado: ofreciendo la emisión de conciertos en directo. Y, esto, le hará ser muy diferente a Spotify y, por lo tanto, le puede reportar un aumento de suscriptores -que, en el fondo, es de lo que se trata-.

La verdad es que esto es todo un acierto, y Apple tiene experiencia al respecto, ya que hace un tiempo emitía conciertos en directo -en un festival propio- por lo que no le pilla de sorpresa esto. El caso es que la firma tiene la tecnología necesaria para hacer esto y, además, tiene la intención de contar con importantes estrellas de la canción para que todo sea muy atractivo. En definitiva, todos ganan como el propio Tim Cook ha indicado, ya que Apple tiene algo que le hace diferencial y los artistas una plataforma más para demostrar que suenan bien en directo.

El primer concierto que dará Apple

Pues no habrá que esperar mucho para ello, debido a que se ha anunciado el primer evento para el día 21 de mayo de este 2022. Todos los que tengan una cuenta en Apple Music podrán disfrutarlo en directo (sí, desde España también). Eso sí, la hora en nuestro país no es la más llamativa, ya que hablamos de las tres de la mañana…. Pero bueno, no deja de ser sábado, ¿verdad?

Unsplash

El artista elegido para el estreno es Harry Styles, que tiene el concierto contratado en el UBS Arena de New York. Y, este evento es el que podrás disfrutar en vivo y en directo. Pero, si esto no puede hacerlo, la compañía de Cupertino ha conformado que lo emitirá posteriormente viernes 27 de mayo a las 11 de la mañana de España. Algo mucho más asequible, la verdad. Por cierto, lo de repetir los conciertos es algo que sería positivo que se realice siempre, por si tienes que perderte alguno por un compromiso.

Algunas cosas más que son importantes

Para empezar, se podrá escuchar una entrevista previa con el artista del concierto cada vez que se emita uno. Una buena ocasión para conocerlo un poco más para luego disfrutar de su música. Aparte, se ha comunicado desde Apple que existirán añadidos para que los fans siempre queden contentos.

Por el momento, no se han anunciado más eventos, pero seguro que, conociendo a la compañía, de forma bastante habitual podrás acceder a los directos en Apple Music Live. Sin duda alguna, esta es una excelente idea para competir con Spotify.