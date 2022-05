Ya hay nombre para la versión de pago de WhatsApp, ¿cuál será y qué ofrecerá?

Actualmente, se está en un momento en el que las opciones que ofrece la aplicación de mensajería WhatsApp está dando pasos importantes para ser mucho más completa y, todo ello, con el claro objetivo de ser más rentable. Un ejemplo es la posibilidad de compartir archivos de mayor tamaño que le hacen ser una solución profesional mejor y, ahora, se ha conocido cuál será el nombre de la versión de pago en la que se está trabajando.

Lo cierto es que no se ha comido mucho la cabeza la compañía, ya que el nombre elegido será WhatsApp Premium. Bastante predecible, todo hay que decirlo, pero a la vez muy reconocible. De esta forma, cada vez está más claro que en no mucho tiempo se podrá contratar este servicio por un precio del que, ahora mismo, se desconoce. Eso sí, lo que parece bastante claro es que el objetivo es que está nueva posibilidad está pensada por y para las empresas.

Qué es lo que ofrecerá WhatsApp Premium

Hay que decir que lo que se ha conocido hasta la fecha hace que tenga sentido esta nueva versión, debido a que sus nuevas opciones sí que la diferencian de modo claro respecto a la opción Business que actualmente existe y que no ha tenido un gran calado en las compañías, todo hay que decirlo. Un ejemplo de lo que decimos es que, de modo adicional de lo que ya ofrece la opción para negocios, se podrá añadir un enlace personalizado para acceder a la página de la compañía. Ideal para suministrar a las personas que desean contactar.

WABetaInfo

Pero aquí no acaban las posibilidades extra que tendrán los que se hagan con una cuenta de WhatsApp Premium. Un ejemplo es que será posible conectar de forma sincronizada hasta diez dispositivos. De esta manera, se podrán gestionar grupos de trabajo con el objetivo de ser mucho más eficientes. Incluso, será posible especificar un nombre concreto a cada terminal asociado, por lo que todos sabrán quién está hablando en las conversaciones.

Evidentemente, esto es lo que se conoce por el momento, lo que no descarta que se incluyan algunas nuevas funciones que hagan más atractivo de la cuota que se establezca para la nueva versión que llegará de la aplicación de mensajería.

¿Alguna fecha para la llegada?

Pues lo cierto es que por el momento no hay una fecha respecto a la llegada de WhatsApp Premium, pero en principio no debería irse mucho más allá de finales de verano debido a que se ha podido ver desde la interfaz de usuario en algunas capturas y a que, definitivamente, tiene nombre por lo que se sabe de su existencia. Y, siempre, si se queda claro que el uso que se dará a la aplicación será orientado al negocio, nada de opciones personales para no tener usuarios de diferentes categorías.