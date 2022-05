Qué novedades traerá Android TV 13: la nueva beta muestra algunas sorpresas

Hace unos días Google anunció la nueva beta de Android TV 13, la próxima versión de su sistema operativo para televisores. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta que la versión final aterrice en todos los dispositivos compatibles, pero por lo menos los desarrolladores ya pueden comenzar a probar la nueva versión.

Cabe recordar que Google ha lanzado una segunda beta de Android TV 13, pero solo es accesible de dos formas: a través de un emulador para Android, o usando el equipo que proporciona Google y que está enfocado para desarrolladores. Por lo que no vamos a poder las novedades, de momento. Pero sí conocerlas.

Más que nada porque los compañeros de Android Police no han dudado a la hora de desgranar los primeros secretos de Android TV 13 para televisores inteligentes y reproductores multimedia.

Principales novedades de Android TV 13

Lo cierto es que esta no es una primera beta, ya que realmente es la segunda. Pero el primer lanzamiento no añadía ninguna novedad, mientras que esta versión sí que ha traído algunas sorpresas.

Sabemos que Android TV 12 traerá algunas de las funciones más reclamadas por los usuarios. Por ejemplo, la pantalla se adaptará a la frecuencia de refresco de la fuente, para mejorar la experiencia de usuario.

ampliar foto Xiaomi Mi TV 4S con Android TV Xiaomi

También se ha confirmado que Android 12 para Smart TV contará con soporte para pantallas 4K. De esta manera, todas las aplicaciones nativas y la interfaz de este sistema operativo estarán adaptados para resoluciones superiores con el objetivo de mejorar la calidad de imagen,

Pero se dejaron algunas mejoras muy reclamadas en el tintero. Por suerte, esta nueva beta de Android TV 13 trae buenas noticias. Para empezar, ahora contará con un nuevo modo de espera para reducir el consumo energético. A través de una nueva API, cuando un dispositivo HDMI no esté emitiendo señal alguna, el sistema operativo activará este modo de forma automática.

Otra de las principales novedades de Android TV 13 lo veremos en el modo PIP. Este modo ya estaba disponible en versiones anteriores, pero su adaptación en televisores de gran formato no era el mejor. Y teniendo en cuenta que las ventas de televisores de 65 y más pulgadas no han hecho más que aumentar, Google ha decidido implementar una mejora para que el modo Picture in Picture se adapte de forma automática a todos los tamaños.

Respecto al lanzamiento de Android TV 13, de momento no está disponible Android TV 12 para la mayoría de usuarios, por lo que mejor armarnos de paciencia ya que la espera va a ser larga.