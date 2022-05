Iberdrola sitúa a Eduardo Capelastegui al frente de Neoenergia

Iberdrola ha colocado al frente de Neoenergia a Eduardo Capelastegui Saiz, que sustituye al anterior consejero delegado de la empresa brasileña, Mario Ruiz-Tagle, que por su parte se ha integrado en la estructura de Iberdrola España. Capelastegui (Durango, Bizkaia, 1970) ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la filial carioca de la multinacional española.

Entre otras responsabilidades, Capelastegui ha sido director ejecutivo de control y planificación patrimonial de Neoenergia, y ha gestionado otras filiales dependientes de esta compañía, que cotiza en la bolsa de Sao Paulo. Entre otras, Neoenergia Distribuiçao Brasilia, Elektro Redes, Companhia de Electricidade do Estado da Bahia (Coelba), Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) y Companhia Energetica do Rio Grande do Norte (Cosern).

El ejecutivo vasco también forma parte de los equipos directivos de Neoenergia que planifican las inversiones renovables en el país carioca. Eduardo Capelastegui está casado y es padre de dos hijos. Entró en Iberdrola en 1998 y el grupo le trasladó luego a Brasil en 2016. Antes, de 2000 a 2016, ya coordinó las inversiones de la eléctrica en Sudamérica, no solo en Brasil sino también en Chile, Bolivia, Guatemala y Venezuela

Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas por La Comercial de Deusto, con especialización en el área de finanzas, trabajó en Andersen Consulting en proyectos relacionados con los sectores metalúrgico, portuario y energético. Cuenta con estudios de consultoría y gestión estratégica de la Universidad de St. Charles de Chicago (Estados Unidos).

También acredita cursos y seminarios sobre calidad total y ha sido docente, en España y Brasil, en materias relacionadas con la planificación estratégica y la remuneración por objetivos.