Google quiere que puedas invocar a su asistente de forma más sencilla. ¿Cómo lo hará?

El Google I/O 2022 ha comenzado con fuerza. Mientras esperamos que la gran G presente su Pixel Watch y el Pixel 6a, queremos hablarte de una de las nuevas funciones que ha anunciado la compañía con sede en Mountain View. Y ya te adelantamos que, si usas su asistente de voz de forma habitual, vas a encontrarte con una sorpresa muy interesante.

Hasta ahora, la única forma de activar a Assistant es a través del comando de voz Ok, Google. Ahora, la compañía con sede en Mountain View acaba de anunciar el mayor cambio en su asistente de voz. De esta manera, Google acaba de anunciar que ya no será necesario decir Ok Google para activar el asistente de voz.

Estamos hablando de una de las funciones más esperadas para que tengamos un acceso más rápido a las diferentes funciones que ofrece este asistente de voz, para que no tengas que perder el tiempo invocando a Google Assistant. Y la gran G ha escuchado nuestras peticiones por lo que parece.

Ya puedes pedirle cosas a Google Assistant sin decir "Ok, Google" primero

Tal y como ha informado la compañía americana durante el Google I/O 2022, los propietarios de un Nest Hub Max van a ser los primeros en disfrutar de esta nueva función que acaba de ser desplegada de forma global. De esta manera, contará con una primera función llamada Look and Talk y que, como su nombre indica, solo tendrás que mirar al Google Nest Hub Max para que el dispositivo te reconozca usando su cámara web para que puedas darle cualquier orden sin tener que invocar al asistente de voz. Google ha prometido que ninguno de estos datos se almacena en sus servidores.

ampliar foto Diseño del Nest Hub Max Google

La segunda novedad llega con la función Frases rápidas. Sin necesidad de invocar la conocida frase, podrás activar diferentes funciones, como programar un temporizador o preguntar la hora de forma más rápida.

Por otro lado, la compañía ha anunciado diferentes mejoras en su asistente de voz para mejorar la experiencia de usuario. Ahora, Assistant será capaz de entender un habla más natural, en el que los característicos “mmmm”mientras hablamos no nos harán perder la orden que hemos dado. Todo gracias a las redes neuronales del chip Tensor de Google que incorpora este dispositivo.

Respecto al lanzamiento global de esta función, habrá que esperar un poco antes de que Google incorpore esta función a todos los usuarios, por lo que ahora lo único que podemos hacer es tener paciencia y esperar a la correspondiente actualización, a no ser que tengamos un Nest Hub Max.