¿No te funciona el teclado del iPhone o iPad? Así podrás solucionarlo

Uno de los problemas que pueden resultar más molestos al utilizar un iPhone o un iPad es que el teclado en pantalla no funcione. No se suele pensar en ello habitualmente, pero resulta prácticamente imposible sacar partido a los dispositivos actuales sin él (como por ejemplo el navegador o el escribir un mensaje o correo). Si esto es lo que te pasa, existen algunas cosas que puedes hacer para intentar solucionarlo antes de ir al servicio técnico.

Para empezar, asumimos que el uso del teclado no está disponible nunca (no solo en una aplicación, ya que de ser así el fallo puede ser de la app en cuestión, y no del iPhone o el sistema operativo iOS). Por lo tanto, ya sea al abrir el navegador Safari o al ejecutar WhatsApp, la función que existe para introducir texto de forma manual no aparece o, simplemente, la sí que la ves… pero no es posible darle uso habitual, ya que no responde al pulsar en la pantalla.

Posibles soluciones si el teclado no funciona en un iPhone

Todas las opciones que vamos a indicar se pueden utilizar con las últimas versiones de iOS y, como no, con los smartphones o iPad que están activos en el mercado. Por lo tanto, no hay restricción alguna a la hora de aplicar los consejos que te vamos a proporcionar. Son los siguientes:

Mal funcionamiento de la conexión Bluetooth

Esto es algo que puede suceder, especialmente si se ha sincronizado un teclado con el teléfono o el tablet. Es posible que algunos de los parámetros de configuración que hacen que la introducción de texto se realice mediante un accesorio externo se mantengan, pese a que se haya desconectado. Por lo tanto, es una buena opción que apagues la conectividad Bluetooth por un minuto y que, pasado este tiempo, pruebe de nuevo si el teclado en la pantalla aparece.

Utilizas un teclado de terceros que no va bien

Esto es más habitual de lo que se puede pensar. Es posible que tengas instalado algunos teclados en pantalla adicionales en los iPhone o iPad, y que este no trabaje de forma adecuada por una mala actualización o funcionamiento errático. Si crees que puedes hacer esto, lo que tienes que hacer es eliminar los que tienes disponibles en el apartado Teclado que hay dentro de la opción General de los Ajustes.

Pexels

Algunos ajustes pueden estar molestando

Esto puede suceder, y algunos usuarios han reportado que al tener activas opciones como Fácil alcance en la configuración han detectado problemas de funcionamiento del teclado en pantalla. Lo ideal es que revises la configuración en los Ajustes y todo lo que no sea imprescindible que esté activado, lo deshabilites. Es más que posible que se solucione el problema.

Muchos idiomas, malo para el iPhone

Por algún motivo, es posible que tengas activos varios idiomas en los dispositivos con iOS que utilizas, y, esto, puede hacer que en algún momento el teclado no funcione bien, ya que se “lía” a la hora de elegir el adecuado. ¿La solución? Sencilla, deja tres como máximo… con esto evitarás problemas.

Con estas opciones es posible que soluciones el mal funcionamiento del teclado en pantalla en los iPhone y los iPad. Un consejo final: ojo con los protectores de pantalla de mala calidad, que en ocasiones hacen que la función táctil de los paneles no sea correcta y, por lo tanto, el problema puede estar ahí.