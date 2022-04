Estrenos que llegan a Apple TV+ en mayo de 2022: series y documentales

Si eres de los que tiene una cuenta en la plataforma Apple TV+, seguro que te estás preguntando cuáles son los grandes estrenos que van a llegar en el mes de mayo de 2022. Pues bien, te mostramos lo que no debes perderte entre las novedades que son más llamativas entre las que tiene preparada la compañía de Cupertino.

Una de las cosas que pueden sorprender entre los añadidos que llegan al servicio VOD es que no hay película de estreno alguna que disfrutar en el mes que hemos mencionado. Pero, por el contrario, hay una buena ración de series que conseguirán que pases buenas tardes en casa, sentado en el sillón y frente al televisor.

Lo mejor que llega a Apple TV+ en mayo de 2022

Te enumeramos a continuación todo lo que debes tener bien apuntado, ya que hablamos de estrenos y que, como suele ser habitual en esta plataforma, la calidad está fuera de toda duda en la creación (incluso, los actores en su mayoría son de un reconocido prestigio). Esto es lo que debes conocer:

Series

Segunda temporada de Teherán (6 de mayo)

Protagonizada por Glen Close, este drama en tono de thriller consta de ocho capítulos en los que se siguen conociendo las opciones que tiene una agente del Mossad que se ha infiltrado en un grupo terrorista muy peligroso que hay en Teherán… y que no está claro si logrará salvar su vida. Mucha tensión es de lo que vas a disfrutar.

La serpiente de Essex (13 de mayo)

La gran apuesta de este mes por parte de Apple TV+, ya que en esta historia donde actúan tanto Claire Danes como Tom Hiddleston, se narra la historia de una viuda que se muda a Essex y comienza a ver criaturas mitológicas. Esto le lleva a asociarse con el vicario de la localidad… pero no podrán detener todo lo que está por ocurrir y de lo que serán culpados.

Now and Then (20 de mayo)

Una vista a lo que les pasa a muchos en su vida: no completar las aspiraciones que se tiene de joven, lo que genera ciertas frustraciones (que se deben controlar, si es posible). El grupo de amigos protagonistas comparten esto, pero hay un suceso que lo cambiará todo: uno de ellos aparece muerto cuando son jóvenes. ¿Qué ocurre cuando se reúnen de nuevo 20 años después?

Documentales

El gran fraude (6 de mayo)

Se narra la historia en modo documental de uno de los mayores fraudes al gobierno de EEUU en toda su historia. La estafa llegó a los 500 millones de dólares y fue perpetrada por Eric C. Conn.

Planeta Prehistórico (23 de mayo)

Podrás disfrutar de los últimos descubrimientos que se han realizado en ámbitos como la paleontología, que permiten disfrutar de una experiencia visual como nunca, y llena de realismos. Esta es una serie documental que ha recibido varios galardones y que, seguro, te encanta.