Cómo eliminar aplicaciones ocultas en los iPhone de Apple

Uno de los añadidos que llegaron con iOS 14 fue la posibilidad de ocultar aplicaciones a las que no se les da uso durante bastante tiempo. Esto es bastante positivo, ya que no molestan nada pese a que no se tenga la intención de acceder a ellas en corto plazo. Pero, como casi todo, hay un lado negativo: encontrarlas es más complicado de lo deseable… incluso si la idea es desinstalarlas de los iPhone.

El proceso de ocultación se realiza de forma inteligente por parte de los teléfonos de Apple, por lo que no tienes que hacer absolutamente nada para lograrlo. Un añadido interesante es que, si ya ha realizado su trabajo en el iPhone que tienes, puede que te ponga las cosas complicadas a la hora de encontrar lo que necesitas. Especialmente si esto es manipular de una manera precisa la aplicación (que no ejecutarla).

Usa la Configuración para eliminar las apps escondidas en los iPhone

Aunque existen otros modos, la que consideramos que es más eficiente a la hora de hacer esto es acceder a la Configuración del teléfono debido a que, por un lado, se aporta sencillez al proceso en cuestión y, por otro, una alta fiabilidad. Lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Accede a la Configuración del iPhone de manera habitual y, luego, encuentra el apartado Almacenamiento en el apartado General.

Hecho esto, espera a que se muestre la lista de las aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono, donde aparecerán tanto las que ves en el escritorio del terminal como las que están ocultas. Por lo tanto, es justo lo que necesitas.

Ahora localiza el desarrollo que deseas desinstalar y pulsa en ella para acceder a la información.

Aparecen en la pantalla diferentes opciones entre las que encontrarás un botón llamado Eliminar app. Dale uso como lo haces habitualmente y, ojo, que no hay vuelta atrás una vez que hagas esto.

Habrás terminado y el desarrollo ya no estará disponible en el smartphone.

Pixabay

Por lo tanto, no tienes que volverte loco para poder desinstalar de tu iPhone las aplicaciones que no encuentras por el motivo que sea (incluyendo las que ha ocultado el propio sistema operativo). Dando uso a la Configuración del terminal no tardarás ni cinco minutos en quitar cualquier a de las que ya no necesitas. Evidentemente, seguir las indicaciones mostradas tantas veces como necesites y, en el caso de necesitar la app de nuevo, puedes proceder a su instalación de forma habitual sin el más mínimo problema.