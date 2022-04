Cómo reproducir canciones que tengas en tu ordenador a través de Spotify

Una de las mejores plataformas de música en streaming es, sin lugar a duda, Spotify. El servicio de origen sueco cuenta con un catálogo que incluye decenas de millones de canciones para que no te falten opciones.

A esto hay que sumarle un gran número de funciones que marcan la diferencia con sus rivales. Es cierto que hay otras alternativas, como Tidal o Amazon Music HD, que ofrecen una mejor calidad acústica al contar con audio sin pérdidas, pero nadie puede hacer frente al catálogo de Spotify.

Eso sí, aunque el Spotify cuenta con una variedad muy grande de música, puede que no encuentres a algunos artistas o canciones. Por suerte, si tienes sus canciones almacenadas en tu ordenador, que sepas que podrás reproducirlas a través de Spotify.

Convierte a Spotify en tu reproductor de música

Como te hemos indicado, el catálogo musical de Spotify es realmente amplio, por lo que no te costará encontrar artistas de todo tipo. Pero puede que algunas canciones no estén disponibles, o que algún grupo musical en particular no aparezca en el buscador.

Por suerte, tienes la posibilidad de reproducir archivos locales a través de Spotify. Y el proceso es tan sumamente sencillo que no tardarás más de unos minutos en hacerlo. Un truco perfecto para volver a escuchar esas canciones que tienes almacenadas en tu ordenador desde hace años y ni te acordabas de ellas.

Además, ten en cuenta que Spotify creará una carpeta exclusiva para estos elementos, haciendo que su búsqueda sea rápida y sencilla, por lo que no te costará nada escuchar esos temas almacenados en tu PC u ordenador portátil a través de la conocida plataforma de música en streaming.

Y, viendo que el proceso es sumamente sencillo ya que no reviste mayor dificultad, te invitamos a probar este pequeño truco que te permitirá reproducir canciones de tu ordenador usando Spotify.

ampliar foto Pasos a seguir en Spotify Composición propia

Lo primero que debes hacer es abrir el cliente de escritorio de Spotify en tu ordenador.

Pulsa sobre el icono de los tres puntos situado en la parte superior izquierda.

Ahora, pulsa sobre Editar y, dentro de las opciones que aparecerán, selecciona Preferencias.

Cuando estés dentro de Preferencias, verás todo tipo de opciones. Busca Archivos Locales y activa el interruptor.

Por último, solo te faltará seleccionar la carpeta o carpetas donde has almacenado las canciones en tu ordenador y Spotify te permitirá reproducirlas sin mayor dificultad.

Ya te hemos indicado que el proceso es sumamente sencillo y no tardarás más de unos minutos en escuchar todas las canciones que tengas almacenadas en tu ordenador a través de Spotify.