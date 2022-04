Consejos para que el Apple Watch cuenten los pasos con la mejor precisión

Uno de los grandes usos que se les dan a los relojes inteligentes Apple Watch es el de contar los pasos que se dan a lo largo del día. De esta forma consigues saber si llegas al mínimo que te marcas para no tener problemas de salud. Pues bien, te contamos la manera que existe para que estés seguro de que esto se realiza con la máxima precisión posible.

Generalmente en este apartado no se encuentran muchos problemas a la hora de estar contento con las prestaciones que ofrece el Apple Watch. Pero si eres de los que desean siempre conseguir lo mejor de tus accesorios tecnológicos, se pueden hacer algunas acciones que te permiten estar más que seguro que sacas el máximo partido a los sensores que se incluyen en el mencionado smartwatch. Y, lo mejor de todo, es que no es nada complicado conseguirlo.

Lo que tienes que hacer en el Apple Watch

Como vas a ver, en cuestión de pocos minutos puedes ejecutar las acciones necesarias para conseguir la máxima precisión en el producto de la compañía de Cupertino a la hora de contar los pasos que das cuando sales a caminar o, simplemente, al ir al restaurante a la hora de comer. Estos son los consejos que te recomendamos seguir:

Una de las cosas que es altamente recomendable es ejecutar el asistente de precisión que permite estar seguro de que los sensores funcionan a la perfección teniendo en cuenta la forma en la que andas y te comportas en el día a día.

Algo que parece una bobería, pero no lo es, es que lo ideal es que no te quites el Apple Watch en ningún momento. Incluso cuando estás durmiendo. Si haces esto, seguro que algunos pasos no los tendrás contados y, por lo tanto, afectan a la revisión diaria.

Es básico que si existen cambios relevantes en la información física que tienes en el reloj, realices la modificación correspondiente. Hablamos del peso y altura, por ejemplo. Si no lo haces la información que obtendrás no será la más precisa posible.

Pexels

Si sigues las recomendaciones que hemos indicado, que son sencillas y que no te obligan a instalar aplicación alguna en el Apple Watch, seguro que obtienes el mejor rendimiento posible a la hora de contar los pasos.

Cómo ver los pasos que das en el día

Esto es importante que lo sepas, ya que pude ser que no encuentres la información de la que hablamos. Lo cierto es que no hay pérdida: abre la aplicación Fitness del reloj inteligente y, luego, lo que tienes que hacer es mover la corona digital para ver los diferentes datos que es capaz de recopilar el Apple Watch. Puedes comprobar lo que has hecho en una semana o en el día en curso. Tú decides.