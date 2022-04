Cómo cambiar el nombre de una lista de reproducción en Spotify

Una de las cosas que nunca faltan en Spotify son las listas. Con el paso del tiempo se crean bastantes para tener bien estructurada la música que escuchas, dependiendo del momento del día en el que estás e, incluso, el estado de ánimo que se tiene. Si deseas cambiar el nombre de alguna de ellas y no sabes cómo, te mostramos la forma de conseguirlo.

Lo cierto es que la posibilidad existe y, así, pues modificar el que tiene alguna de las listas que has creado para que no se confunda con otras o, simplemente, para que al acceder a ellas con los asistentes de voz todo sea mucho más sencillo (reduciendo así los errores que se pueden producir). Evidentemente, las que tiene generadas Spotify por defecto no las podrás personalizar, y esto es algo que debes tener muy presente.

Así cambiarás el nombre de una lista en Spotify

Te dejamos lo que tienes que hacer para realizar el cambio que deseas y, además, sin que suponga peligro alguno de la selección de canciones que tienes hecha, lo que se debe a que no modificas absolutamente nada más que el nombre. Estos son los pasos que tienes que dar para lograrlo en cuestión de pocos minutos:

Accede a la aplicación de manera habitual y, en la zona inferior, lo que tienes que hacer es pulsar el icono denominado Biblioteca.

Ahora busca el apartado Listas y, una vez que lo encuentres, revisa hasta localizar la que deseas que tenga un nombre nuevo.

Utiliza el icono que tiene como imagen tres puntos que hay justo debajo o al lado de la lista en cuestión. Entre las opciones que aparecen en la pantalla debes elegir Editar lista de reproducción.

Pulsa en el nombre en la nueva pantalla y, entonces, debes escribir el nuevo que tienes pensado. Una vez que compruebes que todo está bien, utiliza la opción Guardar.

Hecho esto, has finalizado y todo queda perfectamente almacenado (y, claro, todo lo que has hecho lo puedes rectificar en el caso de que así lo decidas).

La verdad es que la sencillez es la nota predominante en la aplicación del servicio de música en streaming del que hablamos. Y, evidentemente, esto lo puedes hacer con todas y cada una de las listas que tienes en Spotify. Se agradece bastante que en la aplicación la compañía tenga la opción de poder modificar esto debido a que con el paso del tiempo este tipo de contenidos aumenta de forma considerable.