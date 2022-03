¿Enviar un mensaje de WhatsApp a iMessage? La UE quiere que sea posible

Se avecina tormenta en el mercado de las aplicaciones de mensajería, y la UE es la que hará que esto ocurra. El motivo por el que decimos esto es que se ha aprobado la nueva Ley de Mercados Digitales que, entre muchas de las cosas que incluye, está la de añadir interoperabilidad entre todas las aplicaciones que existen actualmente, como por ejemplo WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger.

Básicamente, lo que se busca es que todos estos servicios y sus correspondientes aplicaciones, independientemente del sistema operativo en el que se utilice, tiene que proceder a una liberalización para que aquellas opciones que no son las más utilizadas en el mercado obtengan compatibilidad con las dominantes. Hay una condición para que esto ocurra: las primeras deben pedir esto para que las segundas tengan que aceptar. Un golpe realmente importante a la exclusividad que existe actualmente.

¿Qué significa exactamente esto?

Es realmente sencillo entenderlo (aunque la implementación no lo será tanto en el caso que finalmente esta normativa sea efectiva). Básicamente, lo que se busca es que puedas recibir en la aplicación de WhatsApp lo que se envía desde cualquier otra, como por ejemplo mensajes e, incluso, archivos. De esta forma, no existirán restricciones por el uso de una u otra aplicación de mensajería -segmento que se considera más o menos un estándar o "servicio de plataforma básica"-, y la decisión de instalar una u otra cambiará llegado el caso por opciones como ofrecer una mejor interfaz o posibilidades adicionales en el uso.

Pixabay

Europa lo tiene claro: los grandes no deben comerse a los pequeños

Buscando una competencia sana en el mercado, al menos este es el objetivo, se quiere impedir desde la UE que los gigantes tecnológicos acaparen el mercado y no dejan visibilidad alguna a las aplicaciones que son más pequeñas. ¿Y cuáles son las aplicaciones que se consideran grandes? Pues aquellas que cumplen lo siguiente: tener al menos 45 millones de usuarios mensuales en Europa (o 10.000 anuales entre los comerciales) y que la compañía tenga una capitalización bursátil de 75 mil millones de euros (o volumen de negocio anual que ascienda a 7,5 mil millones). Todas estas, si tiene una petición por parte de una compañía pequeña, tendrá que abrir sus servicios.

Y, ojo, que las sanciones tipificadas en el caso de no cumplir esto no son precisamente menores: hasta un 20% del volumen anual de ingresos y negocio que tenga la compañía en cuestión. Evidentemente, lo lógico es pensar que firmas como WhatsApp u otras de su tamaño se pongan manos a la obra para que esta normativa no sea nunca efectiva (todavía falta que exista aprobación por parte del Parlamento y Consejo Europeo). Veremos si lo consiguen.

El caso es que no parece mala idea de cara a los usuarios que esto pueda ser una realidad, y que la elección de una u otra elección de la aplicación de mensajería a utilizar no sea la compatibilidad con las que utilizan el resto de los contactos. Pero está por ver si esto se consigue, siempre teniendo en cuenta que las tecnologías propietarias de cada plataforma no es necesario que se compartan, y esto es lo que sería diferencial si la nueva Ley de Mercados Digitales finalmente es efectiva.